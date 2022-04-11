دریافت 13 MB کد مطلب 5464607 https://mehrnews.com/xXsYC ۲۲ فروردین ۱۴۰۱، ۱۷:۰۵ کد مطلب 5464607 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱، ۱۷:۰۵ داستانی عجیب از یک نیکوکار ؛ از آدامس فروشی تا کار خیر مهران بالان نیکوکار و کارآفرینی که در کودکی مددجو بود و با سختی های فراوان امروز به یک کارآفرین تبدیل شد. کپی شد مطالب مرتبط اشتغالآفرینی مددجویان از اولویت های اصلی در سازمان زندانها است افزایش ۸۲ درصدی منابع وزارت میراثفرهنگی رونمایی از سامانه هوشمند اشتغال «سهاب» درخواست ۱۱ هزار مددکار اجتماعی از بهزیستی/ مراکز «مثبت زندگی» حمایت شوند امضای تفاهمنامه همکاری وزارت آموزش و پرورش و بنیاد ملی نخبگان ۸ اولویت زندان ها در سال جدید/اشتغال زندانیان و ارتقای کیفیت غذا برچسبها سفیر نیکوکاری کارآفرینی کودک کار و خیابانی مددجویان
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