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کد مطلب 5464695
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۲۲ فروردین ۱۴۰۱، ۱۷:۰۵

افزایش سهمیه جایگاه‌داران سوخت در محورهای پر تردد

افزایش سهمیه جایگاه‌داران سوخت در محورهای پر تردد

ویس کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: روزانه ۵۲ میلیون لیتر گازوئیل نیاز داریم.

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