دریافت 10 MB کد مطلب 5464695 https://mehrnews.com/xXt2q ۲۲ فروردین ۱۴۰۱، ۱۷:۰۵ کد مطلب 5464695 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۲۲ فروردین ۱۴۰۱، ۱۷:۰۵ افزایش سهمیه جایگاهداران سوخت در محورهای پر تردد ویس کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: روزانه ۵۲ میلیون لیتر گازوئیل نیاز داریم. کپی شد مطالب مرتبط رکورد افزایش ظرفیت نیروگاهی امسال شکسته میشود نوروز امسال روزی ۲۵ میلیون لیتر به مصرف بنزین اضافه شد تامین گازوئیل جایگاهها دقیقتر انجام میشود رکورد بازتولید گاز از مخزن ذخیرهسازی گاز شوریجه D شکسته شد دنبال حل مشکلات رانندگان با همکاری وزارت صنعت هستیم بیش از ۶۰۰ هزار مشترک برای دریافت گاز رایگان معرفی شد مشکلی برای عرضه گازوئیل در استانهای مرکزی وجود ندارد برچسبها بنزین پمپ بنزین جایگاه سوخت شرکت پخش فرآورده های نفتی کشور سوخت گازوئیل
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