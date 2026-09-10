دریافت 1 MB کد مطلب 6943564 https://mehrnews.com/x3d2Xq ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۳ کد مطلب 6943564 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۳ تصاویری از حملات رژیم صهیونیستی به ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان به گزارش منابع خبری ارتش رژیم صهیونیستی ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان را بمباران کرد. کپی شد مطالب مرتبط دور جدید مذاکرات لبنان و رژیم صهیونیستی در رم آیا ایرانیها ملتی «تاب آور» هستند؟ پاسخ تاریخ آمریکا و رژیم صهیونیستی در تحقق اهداف خود علیه ایران شکست خوردند برچسبها رژیم صهیونیستی لبنان حزب الله لبنان
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