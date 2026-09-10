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کد مطلب 6943564
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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۳

تصاویری از حملات رژیم صهیونیستی به ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان

تصاویری از حملات رژیم صهیونیستی به ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان

به گزارش منابع خبری ارتش رژیم صهیونیستی ارتفاعات علی‌ الطاهر در جنوب لبنان را بمباران کرد.

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    نظرات

    • IR ۰۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
      2 1
      پاسخ
      خاک برسر دولت لبنان که مرزنشینان رارهاکرده کشورهای ثالث بایدانجارامدیریت کننده به اینها میشه گفت آدم

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