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کد مطلب 6943047
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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴

مخالفت ۷۰ درصدی مردم با بنزین ۸۷ هزار تومانی

مخالفت ۷۰ درصدی مردم با بنزین ۸۷ هزار تومانی

رییس پژوهشهای مجلس گفت: طبق نظر سنجی ۷۰ درصد مردم با افزایش قیمت بنزین به ۸۷ هزار تومان مخالف بودند.

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