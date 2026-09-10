دریافت 6 MB کد مطلب 6943047 https://mehrnews.com/x3d2KR ۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴ کد مطلب 6943047 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴ مخالفت ۷۰ درصدی مردم با بنزین ۸۷ هزار تومانی رییس پژوهشهای مجلس گفت: طبق نظر سنجی ۷۰ درصد مردم با افزایش قیمت بنزین به ۸۷ هزار تومان مخالف بودند. کپی شد مطالب مرتبط کمبود سوخت پس از درگیریهای خاورمیانه ادامه دارد اصلاح نمایش نرخ ۱۰ هزار تومانی بنزین در ۷۰ درصد نازلهای جایگاهها حذف هر سفر غیر ضروری قدمی برای عبور از ناترازی چرا پالایشگاهها مازوت بیشتری از بنزین تولید میکنند؟ برچسبها بنزین قیمت بنزین پمپ بنزین
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