دریافت 1 MB کد مطلب 5471467 https://mehrnews.com/xXwQC ۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۱:۱۰ کد مطلب 5471467 فیلم جامعه فیلم جامعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۱:۱۰ فعالیت متروی تهران در شبهای قدر شبانه روزی شد شرکت بهره برداری مترو تهران از فعالیت متروی تهران بصورت شبانه روزی در شبهای قدر خبر داد. کپی شد مطالب مرتبط افزایش ۱۵۰ درصدی ظرفیت اتوبوسرانی در سال جاری خدماترسانی اتوبوسرانی پایتخت به شرکتکنندگان در مراسم شبهای قدر مسئولان از کالاهای ضدحجاب دستفروشان مترو خبر دارند؟ برچسبها حمل و نقل حمل و نقل عمومی مترو شرکت مترو تهران شب قدر شب های قدر ماه مبارك رمضان ماه رمضان 1401
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