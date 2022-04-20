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کد مطلب 5471467
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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۱:۱۰

فعالیت متروی تهران در شب‌های قدر شبانه روزی شد

فعالیت متروی تهران در شب‌های قدر شبانه روزی شد

شرکت بهره برداری مترو تهران از فعالیت متروی تهران بصورت شبانه روزی در شب‌های قدر خبر داد.

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