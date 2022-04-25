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کد مطلب 5474534
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۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۹:۵۸

حضور پلیس لندن در شب قدر بر سر سفره نذری در حسینیه شیعیان

حضور پلیس لندن در شب قدر بر سر سفره نذری در حسینیه شیعیان

فیلمی از حضور چند پلیس در یکی از حسینیه‌های شیعیان در شهر لندن را مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • 😄😄 IR ۲۳:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      شد عین پست های ولنتاین که الان اون یکی خبر گذاری نوشته بود پلیس استرالیا که۸🥴🥴🥴
    • Kingdom IR ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      این حسینه برای شیعیان افغانستانی هست یعنی بیشترشان هزاره اند

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