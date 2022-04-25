دریافت 9 MB کد مطلب 5474534 https://mehrnews.com/xXy7c ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۹:۵۸ کد مطلب 5474534 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۹:۵۸ حضور پلیس لندن در شب قدر بر سر سفره نذری در حسینیه شیعیان فیلمی از حضور چند پلیس در یکی از حسینیههای شیعیان در شهر لندن را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط تظاهرات در آمریکا و اروپا در همبستگی با فلسطین+ فیلم برگزاری تظاهرات حمایت از «مسجدالاقصی» در «لندن» دادگاه لندن با استرداد «آسانژ» به آمریکا موافقت کرد شب قدر؛ شب تعیین سرنوشت/ دعا اگر بجا باشد، در شب قدر مستجاب خواهد شد اعلام ویژه برنامههای احیای شبهای قدر در آستان حضرت عبدالعظیم(ع) برچسبها شب قدر لندن ماه رمضان 1401 انگلیس پلیس لندن
نظر شما