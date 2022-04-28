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کد مطلب 5477519
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۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۳:۲۵

۷۰ درصد شکر مورد نیاز در داخل تامین می شود

۷۰ درصد شکر مورد نیاز در داخل تامین می شود

دبیر انجمن تصفیه کنندگان کارخانجات شکر گفت: سال گذشته یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن شکر تولید شد.

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