دریافت 1 MB کد مطلب 5477519 https://mehrnews.com/xXzn7 ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۳:۲۵ کد مطلب 5477519 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۳:۲۵ ۷۰ درصد شکر مورد نیاز در داخل تامین می شود دبیر انجمن تصفیه کنندگان کارخانجات شکر گفت: سال گذشته یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن شکر تولید شد. کپی شد مطالب مرتبط جزئیات نرخ کالاهای اساسی سبد خانوار/ قیمتها با ثبات اما همچنان گران تلاش دولت برای آرام کردن بازار کالاهای اساسی/اصلاح قیمت های مصوب، در دستور کار درج قیمت روی ۵۰ هزار کالا از امروز/ آیا ۱۵۰۰ میلیارد تومان گم شد؟ توزیع شکر ۱۶ هزار تومانی از فردا آغاز میشود ۶.۵هزار میلیارد تومان پرونده قاچاق و احتکار تشکیل شد برچسبها شکر انجمن صنفی کارخانجات قند وشکر مواد خوراکی انجمن صنفی قند و شکر
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