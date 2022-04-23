به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت بازار محصولات کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار در هفته اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ حاکی از ثبات نسبی قیمت کالاها است ضمن اینکه قیمت تخم مرغ در برخی از مناطق شهر حدود ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده و با قیمت شانه‌ای ۵۵ هزار تومان در این مناطق به مردم عرضه می‌شود.

بر اساس این گزارش قیمت شکر همچنان در نقاط مختلف شهر متفاوت است و رقمی بین ۲۱ تا ۳۰ هزار تومان دارد.

همچنین قیمت برنج ایرانی درجه یک بدون تغییر نسبت به هفته‌های گذشته همچنان بالای ۱۰۰ هزار تومان است.