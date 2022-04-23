به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت بازار محصولات کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار در هفته اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ حاکی از ثبات نسبی قیمت کالاها است ضمن اینکه قیمت تخم مرغ در برخی از مناطق شهر حدود ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده و با قیمت شانهای ۵۵ هزار تومان در این مناطق به مردم عرضه میشود.
بر اساس این گزارش قیمت شکر همچنان در نقاط مختلف شهر متفاوت است و رقمی بین ۲۱ تا ۳۰ هزار تومان دارد.
همچنین قیمت برنج ایرانی درجه یک بدون تغییر نسبت به هفتههای گذشته همچنان بالای ۱۰۰ هزار تومان است.
|ردیف
|نام کالا
|قیمت هرکیلوگرم به تومان
|تغییرات قیمتی
|۱
|تخم مرغ (هرشانه)
|۴۳ تا ۵۵ هزار تومان
|حدود ۱۰ هزار تومان افزایش
|۲
|مرغ
|۲۸ هزار و ۹۰۰ تا ۳۱ هزار تومان
|-
|۳
|برنج ایرانی
|۶۰ - ۸۰- ۹۰ تا ۱۰۵ هزار تومان
|-
|۴
|برنج هندی
|۴۰ هزار تومان
|-
|۵
|شکر
|۲۱ هزار تا ۳۰ هزار تومان
|-
|۶
|رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی)
|۳۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۲ هزار تومان
|.
|۷
|روغن سرخ کردنی یک لیتری
|۱۳ هزار تومان
|-
|۸
|روغن پخت و پز یک لیتری
|۱۴ هزار تومان
|-
|۹
|پنیر گچی
|۳۷ هزار تومان
|-
|۱۰
|پنیر تبریزی
|۱۴۰ هزار تومان
|-
|۱۱
|شیر کم چرب ۱.۵ لیتری
|۱۱ هزار تومان
|-
|۱۲
|شیر پر چرب ۱.۵ لیتری
|۱۲ هزار و ۵۰۰/ ۱۶/ ۱۷ هزار تومان
|-
|۱۳
|ماست پرچرب ۲.۲ کیلوگرمی
|۵۳ هزار تومان
|-
|۱۴
|گوجه فرنگی
|۱۰ تا ۱۸ هزار تومان
|-
|۱۵
|سیب زمینی
|۱۱ تا ۱۴ هزار تومان
|-
|۱۶
|پیاز
|۷ تا ۱۰ هزار تومان
|-
|۱۷
|ران گوسفندی
|۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار تومان
|-
|۱۸
|ران گوساله
|۱۴۰ هزار تومان
|-
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