کامبیز آقایی دبیر چهارمین نمایشگاه اسباب بازی و سرگرمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این دوره از نمایشگاه پس از سه سال وقفه به دلیل شیوع ویروس کرونا با حضور ۱۲۰ تولیدکننده از ۲۶ تا ۳۰ اردیبهشت برگزار می‌شود.

وی افزود: سومین دوره نمایشگاه اسباب بازی و سرگرمی نیمه دوم بهمن ۹۸ برگزار شده بود و به دلیل شیوع ویروس کرونا سه سال شاهد توقف در برگزاری نمایشگاه بودیم.

دبیر چهارمین نمایشگاه اسباب بازی و سرگرمی ادامه داد: همه محصولاتی که در این دوره از نمایشگاه عرضه خواهد شد، کاملاً ایرانی است و به هیچ عنوان محصول خارجی برای عرضه و فروش نخواهیم داشت. بیش از یک هزار محصول ایرانی با بیشترین تنوع در چهارمین نمایشگاه اسباب بازی و سرگرمی عرضه و به فروش خواهد رسید.

آقایی در پایان گفت: این نمایشگاه زیر نظر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دو سالن کانون از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۱ برگزار خواهد شد.