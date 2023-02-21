به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با صدور مجوز، حمایت و حضور در اولین نمایشگاه تخصصی بازی و سرگرمی، فناوری‌ها و صنایع وابسته، به ارائه خدمات مشاوره در حوزه سواد بازی و معرفی نظام رده‌بندی سنی بازی‌های ویدئویی ایران «اسرا» به بازدیدکنندگان می‌پردازد.

اولین نمایشگاه تخصصی بازی و سرگرمی، فناوری‌ها و صنایع وابسته با حمایت معنوی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از ۲ تا ۵ اسفند در سالن ۴۱ محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

کارشناسان سواد بازی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نیز با حضور در غرفه این بنیاد در نمایشگاه به ارائه مشاوره به خانواده‌ها در خصوص موضوع سواد بازی و معرفی مرکز مشاوره بازی بنیاد می‌پردازد.

کارشناسان نظام رده‌بندی سنی بازی‌های ویدئویی ایران «اسرا» نیز در این نمایشگاه بازی‌های مناسب برای هر سن را به بازدیدکنندگان معرفی می‌کنند. همچنین در این نمایشگاه برخی از بازی‌های مفید و سالم و نسل‌های بازی‌های رایانه‌ای معرفی می‌شود. این نمایشگاه از ساعت ۸ تا ۱۵ آماده بازدید علاقه‌مندان و مخاطبان است.