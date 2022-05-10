حمله سایبری کالج ۱۵۷ ساله را تعطیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، درحالیکه شیوع کووید ۱۹ به شدت روی فعالیت هایی مانند ثبت نام دانشجویان و جمع آوری سرمایه تاثیر گذاشته، به نظر می رسد حمله سایبری ضربه واقعی را به این کالج در ایالت ایلینوی وارد کرده است.

کالج مذکور به وزارت آموزش عالی ایالت ایلینوی اعلام کرده از ۱۳ می برای همیشه تعطیل می شود. این نخستین کالج یا دانشگاه آمریکایی به حساب می آید که یکی از دلایل تعطیلی آن حمله سایبری است.

البته کالج لینکولن ادعا می کند تعداد ثبت نام دانشجویان در این مرکز در پاییز ۲۰۱۹ میلادی رکورد زده بود. اما شیوع پاندمی به کاهش قابل توجه ثبت نام دانشجویان منجر شد زیرا بسیاری از آنها تصمیم گرفتند تحصیل در کالج را به تاخیر بیندازند یا مرخصی بگیرند که این موارد به وضعیت مالی کالج ضربه زد.

دسامبر ۲۰۲۱ میلادی کالج لینکولن با یک حمله سایبری روبرو شد که در نتیجه آن فعالیت های مربوط به پذیرش دانشجو و دسترسی به داده های سازمانی مختل شد. در نتیجه این امر وضعیت ثبت نام دانشجویان برای ترم پاییز ۲۰۲۲ مبهم شد.

پس از حمله مذکور تمام سیستم‌های مورد نیاز برای جذب، حفظ و تلاش‌های جمع‌آوری کمک مالی از کار افتادند.

کالج مذکور در بیانیه ای که در صفحه اصلی خود نوشت: خوشبختانه طی حمله سایبری، هیچ اطلاعات شخصی فاش نشده است. پس از بازیابی کامل سایت در مارس ۲۰۲۲، پیش بینی ها حاکی از کاهش قابل توجه ثبت نام دانشجویان بود. بنابراین کالج برای ادامه فعالیت خود پس از ترم فعلی نیازمند کمک های مالی یا شراکت های تحول آفرین خواهد بود.

به این ترتیب پاندمی و حمله سایبری پایان کار موسسه آموزشی ۱۵۷ ساله را رقم زدند. کالج لینکولن اعلام کرده به دانشجویانی که این ترم فارغ التحصیل نمی شوند کمک می کند تا به موسسه آموزشی دیگری منتقل شوند.