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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۴:۰۴

از فردا چهارشنبه؛

دوازدهمین پویش پویا آغاز می‌شود

دوازدهمین پویش پویا آغاز می‌شود

دوازدهمین پویش پویا با محوریت کتاب «ماجراهای گربه کوچولوی سفید» نوشته جف ورینگ با ترجمه سارا سیدناصری از فردا چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین دوره مسابقه کتابخوانی «پویا» با همکاری مرکز رسانه‌ای شیرازه، شبکه پویا، شبکه نهال و انتشارات ذکر و با محوریت مجموعه کتاب «ماجراهای گربه کوچولوی سفید» از ۲۱ اردیبهشت کار خود را آغاز می‌کند.

مجموعه ۶ جلدی «ماجراهای گربه کوچولوی سفید» پیش از این به‌صورت مجزا به چاپ رسیده است. این‌مجموعه برای گروه سنی (الف) و (ب) تدوین شده و دربردارنده داستان‌های علمی و تخیلی است. روزگاری بچه گربه کوچولویی بود که دلش می‌خواست همه چیز بداند. خوشبختانه دوستانش به او کمک کردند و به همه سوال‌هایش جواب دادند. داستان‌های کنجکاوی‌های این‌گربه کوچولوی سفید را در این‌مجموعه بخوانید. این‌مجموعه با هدف آموزش مفهوم رشد و بزرگ شدن، حرکت، نور و روشنایی، برق و الکتریسیته، مواد و صداهای مختلف برای کودکان تدوین شده است.

دوازدهمین دوره مسابقه کتابخوانی «پویا» با همکاری مرکز رسانه‌ای شیرازه، شبکه پویا، شبکه نهال و انتشارات ذکر و با محوریت مجموعه کتاب «ماجراهای گربه کوچولوی سفید» ویژه کودکان، از ۲۱ اردیبهشت شروع به‌کار کرده است.

جوایز این‌دوره از پویش پویا، ۱۰۰ میلیون ریال جوایز نقدی خواهد بود که با قرعه‌کشی به برگزیدگان اهدا خواهد شد. علاقه‌مندان برای تهیه کتاب و سوالات مسابقه می‌توانند عدد ۵ را به ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۰۰۰ ارسال کرده، یا با مراجعه به کتاب‌فروشی‌های سراسر کشور آن را تهیه کنند.

کد مطلب 5486541

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    نظرات

    • فاطمه IR ۱۸:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
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      پاسخ
      عالی

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