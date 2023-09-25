بیست و یکمین پویش کتابخوانی پویا آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز رسانه‌ای شیرازه با همکاری انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، بیست و یکمین دوره از پویش کتابخوانی پویا را آغاز کرد.

این مرحله از پویش پویا که از امروز دوشنبه سوم مهر ماه آغاز به کار کرد، سه جلد از مجموعه کتاب‌های «کودکی نامداران» را برای مطالعه کودکان و نوجوانان و آشنایی با نامداران مذهبی و ادبی و دفاع از کشور برگزیده است. «العبد؛ من محمدتقی بهجت هستم»، «مرد روزهای سخت؛ من مصطفی چمران هستم» و «بانوی شعر فارسی؛ من پروین اعتصامی هستم» سه جلد منتخب از این مجموعه به شمار می‌رود.

هر سه اثر به قلم پرویز امینی نگاشته شده و هر اثر به ترتیب با هنر محمدرضا دوست‌محمدی، سحر فرهادروش و پریسا کرمی تصویرگری شده است.

علاقه‌مندان برای شرکت در پویش عدد ۶ را به ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۰۰۰ ارسال یا به کتابفروشی‌های سراسر کشور مراجعه کنند. این پویش با ۲۰۰ میلیون ریال جوایز نقدی همراه خواهد بود.