توسعه میادین و بازارهای میوه و تره بار در منطقه ۹ پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور شهردار تهران و عضو هیأت مدیره سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران همراه شهردار منطقه ۹ از میدان میوه و تره بار آزادی و بازارهای تابعه آن بازدید کردند.

در این بازدید که با همراهی ایوب فصاحت صورت گرفت، مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران با اشاره به وجود ظرفیت‌های مناسب در محله مهرآباد شمالی، گفت: در صورت توافق و تعامل دستگاه‌های مربوطه و به منظور خدمات‌رسانی هر چه بهتر و بیشتر به شهروندان، میادین و بازارهای میوه و تره بار در محله مهرآباد شمالی توسعه می‌یابد.

بر اساس این گزارش، روز گذشته دکتر بهزاد پایمرد و محمدجواد خسروی از میدان میوه و تره بار آزادی و بازارهای تابعه آن بازدید کردند و از نزدیک در جریان فعالیت و خدمات‌رسانی این مراکز قرار گرفتند.

به منظور تعامل هر چه بیشتر با پایگاه فنون هوایی شهید ستاری برای خدمات‌رسانی به ساکنان این پایگاه و محلات اطراف آن، ضمن دیدار با امیر سرتیپ مروی، فرمانده پایگاه فنون هوایی شهید ستاری، از مکان‌های تعیین شده برای ساخت بازارهای جدید میوه و تره بار، بازدید به عمل آمد.

بازار کوکب در خیابان طالقانی از جمله بازارهای جدید میوه و تره بار است که در دوره مدیریت جدید و به منظور ارائه خدمات به شهروندان ساکن محله مهرآباد شمالی، ساخت و راه‌اندازی شده است.