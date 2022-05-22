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کد مطلب 5496221
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۱ خرداد ۱۴۰۱، ۱۷:۰۶

سرقت عجیب از خودروی آمازون

سرقت عجیب از خودروی آمازون

در این فیلم سرقت تلویزیون از کامیون شرکت آمازون در پشت چراغ قرمزی در آمریکا را مشاهده می‌نمایید.

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