به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمرتضی حسینی مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: ۱۹ اثر نمایشی راه یافته به مرحله نهایی جشنواره ملی تئاتر خلاق ایثار در اراک همزمان با سالروز حماسه سوم خرداد، روز ایثار، مقاومت و پیروزی، از طریق سامانه ملی تلویزیون تئاتر ایران به نشانی اینترنتی tv.theater.ir به صورت آنلاین پخش خواهد شد.

وی ادامه داد: پیش‌تر قرار بود مرحله نهایی و مراسم اختتامیه این جشنواره به صورت حضوری در شهرستان اراک استان مرکزی برگزار شود که به دلیل شرایط خاص کرونایی در اسفندماه سال گذشته، طبق تصمیم ستاد جشنواره شرایط برگزاری جشنواره به صورت آنلاین مهیا شد.

اجراهای این جشنواره به مدت یک هفته برای عموم مردم اکران و همزمان داوری و برگزیدگان نهایی جشنواره مشخص می‌شوند.