پرورش توام ماهیان سرد آبی و گرم آبی در اردبیل امکانپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد الله بخش شامگاه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل اظهار کرد: استان اردبیل دارای ظرفیت‌های عظیم تولید آبزیان است که ضروری است با شناسایی این ظرفیت‌ها نسبت به رونق اشتغال در این حوزه اقدام شود.

وی اعطای امتیاز استخرهای پرورش ماهی در اردبیل را یادآور شد و خاطرنشان کرد: ما در اردبیل ظرفیت تولید همزمان ماهیان سرد آبی و گرم آبی را داریم که یکی از امتیازات ویژه استان در حوزه پرورش آبزیان محسوب می‌شود.

سرپرست اداره کل شیلات استان اردبیل اقلیم آب و هوایی استان اردبیل را مناسب ارزیابی کرد و افزود: توسعه پرورش گونه‌های مختلف ماهیان نگاه جدی مسئولین به سرمایه گذاری در حوزه را می‌طلبد.

الله بخش خواستار توجه ویژه به پرورش ماهیان خاویاری در اردبیل شد و بیان کرد: یکی از برنامه‌های اصلی شیلات توجه به صنایع وابسته در حوزه شیلات اعم از صنایع فرآوری و صنایع تبدیلی است.

وی ادامه داد: حجم اشتغال و درآمد ناشی از این صنایع در اقتصاد استان حائز اهمیت است و نباید ظرفیت‌های تولید در این بخش مغفول باقی بماند.

سرپرست اداره کل شیلات استان اردبیل استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و لزوم استفاده از شیوه‌های نوین آبزی پروری را از محورهای اصلی فعالیت در شیلات اردبیل اعلام کرد.

الله بخش با اعلام آمادگی اداره کل شیلات استان اردبیل در راستای جذب و همکاری با سرمایه گذاران در بخش آبزیان گفت: صدور مجوزهای راه اندازی استخرهای پرورش ماهی در اردبیل تسهیل خواهد شد.

در ادامه این دیدار، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با تبریک انتصاب سرپرست اداره کل شیلات استان بر حمایت از برنامه این اداره کل تاکید کرد.

آیت الله سیدحسن عاملی سرمایه گذاری در حوزه شیلات را مهم دانست و گفت: محصولات آبزی در سفره غذایی از ارزش بالایی برخوردار بوده و لازم است با ارائه برنامه‌های کاربردی جایگاه استان را در تولید و اشتغال‌زایی در این بخش تقویت شود.