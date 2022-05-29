معین الدین سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات مجلس یازدهم،گفت: این مجلس به خوبی به موضوع محرومیت زدایی ورود کرد. مجلس ردیف بودجه مشخصی برای حوزه محرومیت‌زدایی در نظر گرفت که اثر مثبت خود را روی پروژه‌های مهمی چون پروژه آب در مناطق محروم کشور گذاشته است.

وی بیان کرد: مجلس یازدهم بازدیدهای میدانی را به طور دقیق و مرتب پیگیری کرد. رئیس و اعضای هیئت رئیسه مجلس به طور مرتب بازدیدهای میدانی را در دستور کار خود قرار دادند و این بازدیدهای میدانی و سفرهای استانی نمایندگان در اتخاذ رویکردهایی که منجر به کاهش مشکلات مردم شود، تأثیرات بسزایی داشته است.

نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس تلاش بسیار زیاد در حوزه تقنینی می‌کند، در حالی که مقام معظم رهبری فرمودند که مجلس باید شئون نظارتی خود را هم تقویت کند. ما همچنان شاهد این مسئله هستیم که برخی از نمایندگان تلاش مستمری برای تدوین طرح‌های مختلف دارند که مجلس باید از طرح محوری فاصله بگیرد و لایحه محور شود.



عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم نسبت به بسیاری از مجالس قبلی از جنبه نظارتی اقدامات قابل قبولی داشته است و کارنامه خوبی دارد. بنده معتقدم که فقط تورم قانون یکی از نقاط ضعف مجلس است که باید مرتفع شود.

سعیدی با بیان اینکه در کشور فرانسه که مهد قانون است، ۲۵۰۰ عنوان قانون وجود دارد اما در کشور ما بیش از ۱۱ هزار عنوان قانونی داریم، اظهار داشت: امیدوارم که در دو سال آینده مجلس یازدهم تا حدی قانون‌گذاری را کاهش دهد و فقط در حوزه‌های بسیار مهم قانون وضع کند و بحث‌های نظارتی را مقدم بر قانون گذاری کند.