حجت‌الاسلام سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با نگاهی به کارنامه مجلس یازدهم در تحلیل نقاط ضعف و قوت آن، بر ضرورت توجه بیشتر به مسائل معیشتی مردم تاکید کرد و گفت: مجلس باید اولویت طرح‌های خود را به حل مشکلات مردم به ویژه پیدا کردن راهکارهایی برای عبور از مشکلات اقتصادی اختصاص دهد.

وی متذکر شد: مبادا انقلابی‌گری باعث نوعی ساختارشکنی شود که در آینده نتوانیم عواقب آن را مدیریت کنیم. ما باید با ایده‌های نوینی که گره‌گشا هستند به موضوعات مختلف و مشکلات روز کشور ورود کنیم. ایده‌های که هم قابل سنجش و هم قابل اجرا باشند.

نماینده مردم ارومیه در پاسخ به این سوال که آیا مجلس یازدهم تا کنون مصوبات غیرقابل اجرایی داشته است؟ تصریح کرد: بله- متاسفانه برخی مصوباتی داشته‌ایم که قابلیت اجرا ندارند یا در شرایط فعلی بستر آنها فراهم نیست. برای مثال مصوبه «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» یکی از این موارد است، چراکه بسیاری از مسائل در حکمرانی قابل بیان عمومی نیستند. شاید مسائلی را بتوان برای برخی رده‌های مسئولین شفاف‌سازی کرد، اما موارد امنیتی بسیاری وجود دارد که نمی‌توان آنها را عنوان کرد. نکته این است که مردم هم به دانستن آنها نیازی ندارند.

ذاکر عنوان کرد: در موضوع شفافیت، مردم به این نیاز دارند که نظرات و آرای کسانی که به آنها رأی داده‌اند را بدانند، مردم می‌خواهند بدانند کسانی که سرنوشت مملکت را به دست آنها سپرده‌اند در مسائل مختلف چگونه تصمیم‌گیری می‌کنند، با چه چیزی موافقت دارند و کجا اعلام مخالفت می‌کنند.

وی اظهار کرد: آنچه مصوب مجلس است باید معطوف به خواسته‌های مردم باشد. نباید روند به گونه‌ای پیش برود که زمان، هزینه و انرژی مصرف کنیم و دست آخر هم از مصوب کردن یک طرح نتیجه‌ای نگیریم چرا که اجرایی نیست یا اولویت اجرایی شدن ندارند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقاط قوت و تصمیمات برجسته مجلس یازدهم بیان کرد:اخیراً در بحث رسیدگی به شرایط کارگران ساختمانی و همسان‌سازی بازنشستگان و کارکنان، دغدغه‌های مهمی از قشر کارگر و کارمند و بازنشستگان در دست پیگیری قرار گرفته است. البته ساماندهی کارکنان نیز موضوعی است که باید آن را هر چه سریع‌تر پیگیری کنیم.

ذاکر با بیان اینکه ده‌ها موضوع و اقدام مثبت در کارنامه مجلس یازدهم وجود دارد، خاطرنشان کرد: آخرین اقدام مجلس، مبنی بر متناسب‌سازی یارانه‌ها با میزان تورم، اهمیت زیادی داشت و تا حدی توانست مردم را از نگرانی خارج کند.