به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه (س) مراسم شب شعر ارادت رضوی با شعرخوانی شاعران ایرانی و غیر ایرانی روز سه‌شنبه، ۱۰ خردادماه از ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار می‌شود.

محمدعلی مجاهدی، سعید بیابانکی، سیدسلمان علوی، قاسم صرافان، حجت‌الاسلام والمسلمین جواد محمدزمانی، احمد علوی، مرتضی حیدری آل‌کثیر، سیدعلی نقیب، مجتبی خرسندی، اعظم سعادتمند، سیده تکتم حسینی و زهراسادات هاشمی در این شب شعر به شعرخوانی خواهند پرداخت.

این محفل ادبی با همکاری واحد آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی و حوزه هنری استان قم و با اجرای سیدمحمدجواد شرافت در سینما آیه واقع در بلوار بسیج، نبش کوچه ۲۰، جنب مدرسه اسلامی هنر برگزار می‌شود.