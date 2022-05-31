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۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۹:۳۷

به مناسبت دهه کرامت:

شب شعر ارادت رضوی در قم برگزار می‌شود

شب شعر ارادت رضوی در قم برگزار می‌شود

قم-مراسم شب شعر ارادت رضوی همزمان با شب میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه (س) و آغاز دهه کرامت با حضور شاعران آیینی مطرح کشور و استان قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه (س) مراسم شب شعر ارادت رضوی با شعرخوانی شاعران ایرانی و غیر ایرانی روز سه‌شنبه، ۱۰ خردادماه از ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار می‌شود.

محمدعلی مجاهدی، سعید بیابانکی، سیدسلمان علوی، قاسم صرافان، حجت‌الاسلام والمسلمین جواد محمدزمانی، احمد علوی، مرتضی حیدری آل‌کثیر، سیدعلی نقیب، مجتبی خرسندی، اعظم سعادتمند، سیده تکتم حسینی و زهراسادات هاشمی در این شب شعر به شعرخوانی خواهند پرداخت.

این محفل ادبی با همکاری واحد آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی و حوزه هنری استان قم و با اجرای سیدمحمدجواد شرافت در سینما آیه واقع در بلوار بسیج، نبش کوچه ۲۰، جنب مدرسه اسلامی هنر برگزار می‌شود.

کد مطلب 5503479

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