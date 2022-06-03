به گزارش خبرنگار مهر، پرویز محمدنژاد شامگاه پنج شنبه در گفتگوی ویژه خبری شبکه باران با اشاره به تفاوت قیمت تمام شده انرژی با چیزی که در جامعه عرصه می‌شود، اظهار کرد: نمی‌توان این تفاوت قیمت را به این شکل ادامه داد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه سیستم ادامه عرضه سوخت با قیمت فعلی امکان پذیر نیست، افزود: قیمت تولید و مصرف را باید به هم نزدیک کرد اما فعلاً هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت سوخت نداریم.

وی با بیان اینکه تراز منفی در بخش انرژی به ویژه در برق، آب و گاز چشمگیر بوده و پوشش آن سخت و طولانی و پر هزینه است، گفت: در حوزه برق ۱۴ هزار مگاوات کمبود داریم که در تابستان خود را نشان می‌دهد و صحبت‌های عده‌ای مبنی بر اینکه خاموشی نداریم نادرست و غیرکارشناسانه است.

محمدنژاد با اشاره به راهکارهای مدیریت مصرف انرژی، بیان کرد: مجموعه پتانسیل تولید باید وارد مدار شود علاوه بر این باید یک بازنگری در حوزه مدیریت مصرف داشته باشیم در این صورت تقریباً دو هزار و ۵۰۰ مگاوات می‌توان صرفه جویی کرد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس با بیان اینکه امسال حدود ۴ تا ۵ هزار مگاوات برق را وارد چرخه تولید می‌کنیم، تصریح کرد: خاموشی خواهیم داشت و فشار هم به مردم می‌آید اما هنر ما این است که میزان خاموشی‌ها را مدیریت کنیم.

محمدنژاد با اشاره به حجم بالای تلفات آب در شبک، عنوان کرد: حدود ۳۵ درصد از منابع آبی که برای آن هزینه می‌کنیم در مسیر تلف شده و اگر از درصد معقولی از میزان تلف شدن جلوگیری شود دیگر نیازی به ساخت منابع آبی جدید نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه فاز اول کمربند شهر لنگرود به طول ۷ کیلومتر به زودی اجرایی می‌شود، تصریح کرد: اگر این طرح اجرایی شود کمبودی برای تأمین آب بخش گسترده‌ای از لنگرود و شلمان نخواهیم داشت.