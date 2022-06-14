خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها – سمیه گلابگیریان: کمبود پارکینگ، استفاده از پارکینگ های کنار معبر از سوی کسبه و کاهش تقاضا برای استفاده از پارکینگ های عمومی از سوی شهروندان، معضل پارک در جهان شهر یزد را تشدید کرده است.

یکی از معضلات اصلی جهان شهر یزد به ویژه در هسته مرکزی و بافت تاریخی کمبود پارکینگ با ظرفیت های بالا است اما محدودیت هایی از جمله ممنوعیت شکستن خط آسمان برای ساخت پارکینگ های طبقاتی، باعث شده که نیاز پارکینگ در این منطقه تامین نشود.

یکی از پارکینگ های طبقاتی هسته مرکزی شهر، پارکینگ خیابان قیام واقع در خیابان ملااسماعیل است که بیشتر از سوی کسبه مورد استفاده قرار می گیرد.

پارکینگ های کنار معبر هسته مرکزی نیز بیشتر از سوی کسبه اشغال می شود و شهروندانی که نیاز به پارک در شهر به ویژه در هسته مرکزی و خیابان های اصلی از جمله خیابان کاشانی، خیابان تیمسار فلاحی، خیابان فرخی، خیابان امام خمینی(ره) و سایر خیابان های شلوغ شهر دارند، همواره سردرگم و جویای محل پارک هستند.

برخی عقیده دارند که ساخت پارکینگ های جدید راه حل نیست و باید برای ترویج استفاده از حمل و نقل عمومی و ایجاد طرح های محدودیت در پارک در حاشیه خیابان های شهر برنامه ریزی شود.

اینجا دو موضوع مطرح است؛ یکی اینکه شهر یزد با توجه به توسعه عرضی و ساخت و سازهای جدید و نیز ساخت مجتمع های تجاری متعدد، نیاز به ساخت پارکینگ های طبقاتی بیشتری دارد اما در بافت و هسته مرکزی شهر، افزایش تعداد پارکینگ های درون محله ای نیز تا حدودی راهگشا است. به جای اینکه مخروبه های بافت تاریخی محل انباشت زباله و ترویج مشکلات اجتماعی و فرهنگی باشند، می توانند به پارکینگ هایی تبدیل شوند که حداقل نیاز ساکنان را تامین کنند.

کمبود پارکینگ معضلی مشترک در بافت قدیم و جدید شهر

معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری یزد در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید کمبود پارکینگ در شهر یزد، در کنار ضرورت ساخت پارکینگ های جدید طبقاتی و درون محله ای بر ضرورت ترویج فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی تاکید کرد.

محمدعلی سلمانی ندوشن گفت: در حال حاضر پنج پارکینگ طبقاتی در نقاط مختلف شهر از جمله خیابان ملااسماعیل در هسته مرکزی شهر، خیابان کاشانی به عنوان یکی از معابر پرتردد و شلوغ، خیابان فرخی با توجه به تعدد کاربری های مورد نیاز شهروندان از جمله دادگستری و خیابان ایرانشهر در هسته مرکزی شهر با تمام ظرفیت و یا بخشی از ظرفیت در حال بهره برداری هستند.

وی، درباره تکمیل پارکینگ خیابان فرخی یزد نیز بیان کرد: دو طبقه از این پارکینگ در حال حاضر در حال بهره برداری است و بقیه طبقات نیز تا پایان سال بهره برداری می شود.

سلمانی ندوشن با تاکید بر اینکه این تعداد پارکینگ طبقاتی جوابگوی نیاز پارک در شهر نیست، ادامه داد: لازم است که در بافت تاریخی نیز پارکینگ های طبقاتی با رعایت ضوابط اداره کل میراث فرهنگی ساخته شود که در این صورت باید خط آسمان در نظر گرفته شده و پارکینگ در دو طبقه زیر زمین ساخته شود که با شرایط بافت تاریخی بسیار دشوار و هزینه‌بر است.

تقویت رویکرد انسان محوری در هسته مرکزی شهر

معاون امور زیربنایی و حمل ونقل شهرداری یزد با اشاره به رویکرد انسان محوری و پیاده راه سازی در بافت تاریخی یزد بر ضرورت ترویج استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و کاهش نیاز به پارکینگ در هسته مرکزی شهر تاکید کرد.

وی گفت: اجرای برخی از محدودیت های ترافیکی از جمله اجرای طرح زوج و فرد، پارک ممنوع، استفاده از کارت پارک و ... نیز می تواند در این زمینه راهگشا باشد.

سلمانی ندوشن بیان کرد: طرح کارت پارک در گذشته در شهر یزد اجرا می شد و امسال نیز مصوبه شورای شهر را دارد و قرار است اجرا شود اما هنوز مشخص نیست که اجرای آن در کدام خیابان های یزد آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: با این طرح بخشی از فضای پارک بر معبر آزادسازی می شود چرا که در این صورت کارمندان، کسبه و سایر افرادی که ساعت های طولانی در حاشیه خیابان پارک می کنند، مجبورند که هزینه بیشتری پرداخت کنند و به راهکارهای دیگری از جمله استفاده از حمل و نقل عمومی روی می آورند و به این ترتیب فضای پارک جدید برای شهروندان ایجاد می شود.

بخش خصوصی بی رغبت به ساخت پارکینگ

معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری یزد درباره استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ساخت پارکینگ به ویژه در بافت جدید شهر یزد که محدودیت های کمتر و زمین های بیشتری دارد، اظهار کرد: بخش خصوصی تمایلی در این زمینه ندارد.

وی افزود: در حال حاضر زمین برای ساخت پارکینگ در منطقه صفائیه وجود دارد و بخش خصوصی تنها باید نسبت به اجرای اسکلت اقدام کند اما متقاضی در این زمینه وجود ندارد.

و اما ساخت پارکینگ های درون محله ای در بافت تاریخی

مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد هم در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کمبود پارکینگ در بافت هم برای ساکنان و هم گردشگران، اظهار کرد: در حال حاضر مخروبه های بسیاری در بافت تاریخی یزد وجود دارد که ظرفیت تبدیل شدن به پارکینگ را دارند اما ضوابط میراث فرهنگی دست و پای شهرداری را بسته است.

علیرضا نقوی افزود: کاربری های مختلفی از جمله مراکز اقامتی شامل هتل ها، بوم گردی ها و .... در بافت تاریخی یزد ایجاد شده که نیازمند پارکینگ هستند اما اقدامی برای تامین پارکینگ صورت نگرفته است.

۸ هزار زمین در بافت تاریخی آماده برای تبدیل شدن به پارکینگ اما اجازه نداریم

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۸ هزار مترمربع زمین از سوی شهرداری منطقه بافت تاریخی یزد برای تبدیل شدن به پارکینگ درون محله ای تملک شده اما اجازه تبدیل آن به پارکینگ را نداریم.

نقوی یادآور شد: در صورتی که امکان تامین پارکینگ مورد نیاز برای کاربری های جدید که موجب نارضایتی ساکنان بافت تاریخی است، فراهم نشود باید در محل دیگری زمین برای ساخت پارکینگ در اختیار شهرداری قرار گیرد که این اتفاق صورت نگرفته است.

وی، این روند برخورد را موجب مهاجرت ساکنان اصیل از بافت تاریخی دانست و افزود: حفاظت از بافت تاریخی یزد با جریان زندگی در آن اهمیت دارد و باید روند زندگی در بافت تاریخی تسهیل شود.

اما آنچه عیان است شهروندان یزدی با کمبود پارکینگ مواجه هستند و با توجه به افزایش تعداد خودروها و افزایش سفرهای شهری، این نیاز هر روز بیشتر می شود از اینرو در کنار هر برنامه ای که در نظر گرفته می شود، ساخت پارکینگ های جدید در تمام نقاط شهر از جمله هسته مرکزی ضروری است به ویژه اینکه یزد یک شهر جهانی است و حضور گردشگران در ایام مختلف سال نیز این نیاز را دو چندان می کند.