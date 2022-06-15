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کد مطلب 5514932
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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۶:۵۶

۶ کشته در پی حمله پهپادی ترکیه به شمال عراق

۶ کشته در پی حمله پهپادی ترکیه به شمال عراق

در پی حمله پهپادی ترکیه به چند ساختمان در منطقه کردستان عراق، برخی از رسانه‌های محلی از کشته‌شدن ۶ نفر خبر دادند.

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    نظرات

    • IR ۱۷:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
      0 0
      پاسخ
      این تروریست های مغول همونجا زمین گیر نشن فردا نوبت ایران و ارمنستانه

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