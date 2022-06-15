دریافت 5 MB کد مطلب 5514932 https://mehrnews.com/xXSWF ۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۶:۵۶ کد مطلب 5514932 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۶:۵۶ ۶ کشته در پی حمله پهپادی ترکیه به شمال عراق در پی حمله پهپادی ترکیه به چند ساختمان در منطقه کردستان عراق، برخی از رسانههای محلی از کشتهشدن ۶ نفر خبر دادند. کپی شد مطالب مرتبط بازداشت ۹ تروریست خطرناک در اقلیم کردستان عراق «حشد شعبی» عراق رژه دریایی برگزار کرد + فیلم واکنش بارزانی به استعفای نمایندگان جریان صدر از پارلمان عراق پشت پرده تلاش های رژیم صهیونیستی برای فرار از تنگنای راهبردی ۴ نظامی ترکیه بر اثر انفجار بمب در شمال عراق کشته شدند نیروهای حشد شعبی همچون دیواری مستحکم مدافع عراق هستند تدابیر شدید امنیتی در جاده راهبردی میان دیالی و اقلیم کردستان عراق قیس خزعلی به حامیان جنگ داخلی در عراق هشدار داد برچسبها ترکیه اقلیم کردستان عراق عراق پهپاد حمله پهپادی
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