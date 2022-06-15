حضور یک گروه موسیقی ایرانی در فستیوال ایتالیایی

کامران همت پور مدیر گروه موسیقی «حنانه» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت‌های این گروه موسیقی توضیح داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌هایی که از چندی قبل صورت گرفته بود، گروه موسیقی «حنانه» طی روزهای بیست و سوم و بیست و چهارم خرداد ماه در فستیوال « SUN OF ITALY» که در شهرپِسارو منطقه بولونیا کشور ایتالیا به اجرای برنامه پرداخت.

وی افزود: این فستیوال موسیقایی از جمله رویدادهای موسیقایی کشور ایتالیاست که به صورت رقابتی برگزار می‌شود و طی آن گروه‌های موسیقی از کشورهای مختلف در آن به اجرای موسیقی‌های مناطق مختلف دنیا می‌پردازند. آنچه درباره این رویداد موسیقایی به ما اطلاع رسانی شده اینکه فستیوال یاد سابقه ۱۵ ساله‌ای دارد که توانسته در این چند سال به مقبولیت خوبی نزد فعالان حوزه موسیقی برسد.

همت‌پور درباره اجرای برنامه گروه «حنانه» در این فستیوال گفت: آنچه برای اجرای برنامه گروه ما در این فستیوال در نظر گرفته شده بود، برگزاری کنسرت طی دو روز در دو بخش بود. در روز اول کنسرت محمد یوسفیان خواننده، امیرحسین یوسفیان نوازنده سنتور، جواد اسدپور نوازنده کمانچه و نیکیتا سیف زاده قطعاتی را اجرا کردند. این در حالی بود که در بخش دوم محمدرضا یوسفیان خواننده، امیر حسین یوسفیان با نوازندگی تمبک و بهرنگ و بهزاد ناطقی به اجرای موسیقی منطقه مازندران پرداختند.

سرپرست گروه موسیقی «حنانه» با اشاره به برنامه روز دوم گروه در این رویداد موسیقایی اظهار کرد: در اجرای روز دوم حسن خدایی نیا نوازنده کمانچه به اجرای قطعاتی پرداخت. ضمن اینکه در قسمت دوم کنسرت بنده در قالب اجرای رپرتواری از سازهای کهن ایرانی تلاش کردم بخشی از مقام‌های تنبورنوازی را اجرا کنم که دربرگیرنده بخش‌های مختلفی بود.