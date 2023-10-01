برگزاری چند کنسرت موسیقی در تالار رودکی/ از «رادها» تا «عشاق»

کامران همت پور از تهیه کنندگان موسیقی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح تازه ترین فعالیت های خود در عرصه موسیقی توضیح داد: طی سال های گذشته ما ویژه برنامه «شب های موسیقی» را در قالب های مختلف برگزار می کردیم اما در سال جدید سعی کردیم رویکرد جدید دیگری را دنبال کنیم که بتواند در برگیرنده ویژگی های متفاوتی هم باشد. در این راستا از چند گروه دعوت کردیم تا به واسطه اجراهای موفق گذشته خود میزبان مخاطبان موسیقی در چند کنسرت ویژه باشند.

وی افزود: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، طی روزهای پیش روی گروه «رادها» به سرپرستی مجید یگانه و مرتضی یگانه کنسرت هایی را در تالار رودکی تهران برگزار می کنند. در این کنسرت که تلفیقی از ژانر موسیقی ایرانی و موسیقی نواحی ایران است گروه «رادها» تلاش می کند با محوریت سازهای کوبه‌ای و مجموعه‌ای از سازهای ایرانی و سازهای نواحی منطقه خراسان جنوبی رپرتوار متفاوتی را پیش روی مخاطبان قرار دهد.

این ناشر و تهیه کننده ادامه داد: در روز سیزدهم مهر ماه نیز گروه موسیقی «عشاق» به سرپرستی جمشید آقایی و خوانندگی محمد افروز اجرای زنده ای را در تالار رودکی تهران برگزار می کند. این کنسرت نیز در برگیرنده اجراهای نوستالژیک و خاطره انگیزی است که می‌تواند برای مخاطبان حال و هوای متفاوتی را رقم بزند.

همت پور در معرفی دیگر برنامه‌هایی که در این ژانر موسیقایی اجرا می‌شود، گفت: در روزهای بیستم و بیست و یکم مهر ماه نیز گروه موسیقی «تنبور نوازان حافظ» به سرپرستی میرفرساد ملک نیا در حوزه موسیقی مقامی و دستگاه های مختلف تنبورنوازی کنسرتی را در تالار رودکی برگزار می کند.

وی یادآور شد: آنچه اطلاع رسانی شده معرفی بخشی از فعالیت مجموعه «آوای حنانه» در حوزه برگزاری کنسرت است که امیدوارم مقدمه مناسبی برای شروع فصل تازه فعالیت های ما در عرصه کنسرت ها باشد. شرایطی که طبیعتا دربرگیرنده سختی های زیادی است اما عشق به موسیقی ایرانی و موسیقی نواحی ایران این سختی ها را برای ما کم رنگ می کند.