بازدید وزیر علوم از دانشگاه علم و صنعت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علم و صنعت، محمد علی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، به طور سر زده به دانشگاه علم و صنعت ایران وارد شد و از مجموعه کتابخانه مرکزی و مرکز همایش‌های امام رضا (ع) دانشگاه بازدید کرد.

وزیر علوم، با همراهی دکتر انبیاء (رئیس دانشگاه)، اعضای هیات رئیسه و مدیر امور خدمات و پشتیبانی دانشگاه از کتابخانه مرکزی دانشگاه، سالن‌های قرائت‌خانه، سالن همایش جدیدالتاسیس دانشگاه و مجموعه‌های وابسته به مرکز همایش‌های امام رضا (ع) بازدید کرد.

زلفی‌گل در این بازدید، از فعالیت‌های ساخت و تجهیز مرکز همایش‌ها، کتابخانه و مرکز اسناد امام رضا (ع) دانشگاه ابراز خرسندی و از تلاش‌های صورت گرفته برای تکمیل و آماده‌سازی این مجموعه ارزشمند، تقدیر کرد.

گفتنی است سالن همایش‌های کتابخانه مرکزی دانشگاه با ظرفیت ۶۳۰ نفر و سالن‌های سمینار مجموعه امام رضا (ع) آماده بهره‌برداری است و به زودی رسما افتتاح خواهد شد.