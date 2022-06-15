غرب از اوکراین برای بازدارندگی در مقابل روسیه استفاده می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در نشست خبری در مسکو پیرامون تحولات اوکراین گفت: نیروهای اوکراینی غیرنظامیان را در دونباس با سلاح‌های ممنوعه هدف قرار می‌دهند. سازمان ملل نمی بیند که چگونه کودکان در دونباس قتل عام می‌شوند. رسانه‌های غربی نیز جنایات نیروهای کی یف را در دونباس نادیده می‌گیرند.

وی در ادامه افزود: غرب از اوکراین به عنوان ابزاری برای ایجاد بازدارندگی در مقابل روسیه استفاده می‌کند. غرب از یک سو به صلح دعوت می‌کند و از سوی دیگر کمک‌های نظامی به کی یف را ادامه می‌دهد. کشورهای غربی مسئول فاجعه و مصیبت موجود در اوکراین هستند چرا که به پمپاز سلاح به این کشور ادامه می‌دهند.

زاخارووا تصریح کرد: کشورهای بسیاری دعوت واشنگتن را برای شرکت در نشست اخیر سران کشورهای آمریکای شمالی و جنوبی نپذیرفتند. این نشست ثابت کرد که کشورهای آمریکای لاتین با سلطه جویی آمریکا مخالف هستند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه اظهار داشت: احکام اعدام صادر شده برای نیروهای اجیر شده خارجی در اوکراین، حامل پیام واضحی برای سایر مزدورانی بود که در کنار کی یف می‌جنگند.

وی در پایان تأکید کرد: مسکو برای همکاری و روابط با همه کشورها بر اساس منافع مشترک، مساوات و احترام متقابل آمادگی دارد.