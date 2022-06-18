تصاویر دو نظامی آمریکایی بازداشت شده در اوکراین منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یک شبکه تلویزیونی در روسیه با انتشار گزارشی ویدئویی از دستگیری دو نظامی آمریکایی به نام‌های اندی هوین و الکساندر درویک که در کنار نیروهای اوکراینی علیه ارتش روسیه در حال جنگ بودند، خبر داد.

براساس این گزارش، این دو تن پس از چند ساعت مخفی شدن در پناهگاهی، مجبور به تسلیم خود شدند.

در این تصاویر ویدئویی اندی هوین یکی از نظامیان سابق آمریکایی توضیح می‌دهد که خودش و الکساندر درویک در کنار نیروهای اوکراینی در نزدیکی شهر خارکف مشغول جنگیدن علیه ارتش روسیه هستند.

وی در ادامه می‌گوید: نیروهای ارتش روسیه توانستند بر مواضع ما سیطره پیدا کنند و در نتیجه مجبور به عقب نشینی شدیم. پس از آن نیز ما چندین ساعت مخفی شدیم اما در نهایت مجبور به تسلیم خود به نیروهای روسی شدیم.

ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امروز شنبه در واکنش به اعلام منابع روس درباره بازداشت دو نظامی آمریکایی حاضر در جنگ اوکراین علیه روسیه تاکید کرد که واشنگتن این موضوع را از نزدیک دنبال می‌کند.

روزنامه انگلیسی تلگراف پیشتر و در روز چهارشنبه هفته گذشته با انتشار گزارشی از بازداشت دو نظامی سابق ارتش آمریکا که در کنار نیروهای اوکراینی در منطقه‌ای خارج از شهر خارکف در حال نبرد بودند، خبر داد.

پیش از این وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که از سرنوشت ۳ تن از کُهنه سربازان این کشور که گمان می‌رود در قالب جنگجویان داوطلب در کنار نیروهای اوکراینی در جنگ حضور داشته‌اند، خبری در دسترس نیست.