به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی سی‌اِن‌بی‌سی در گزارشی به تشریح انواع تسلیحات ارسالی از سوی آمریکا به اوکراین برای استفاده علیه روسیه پرداخته و از میان آن ها به سیستم توپخانه‌ای پیشرفته «هویتزر» (Howitzer)، پهپادها و بالگردها اشاره کرده است.

در این گزارش آمده است که از آغاز عملیات ویژه روسیه در اوکراین یعنی حدود ۲ ماه پیش، ایالات متحده ۳.۴ میلیارد دلار تسلیحات در اختیار کی یف قرار داده است. جدیدترین نمونه کمک نظامی به مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار، هشتمین بسته کمک های واشنگتن به این کشور بوده است و این در حالی است که نیروهای روسی خود را برای حمله مجدد به شرق و جنوب اوکراین آماده می کنند.

بر اساس این گزارش، ۳.۴ میلیارد دلار تسلیحات ارائه شده از سوی آمریکا به اوکراین شامل خمپاره اندازهای سنگین، پهپادهای تاکتیکی و خودروهای زرهی است که تا کنون به شرح زیر تحویل داده شده است.

پهپادها

در بسته کمک های امنیتی اخیر آمریکا به اوکراین، ۱۲۱ سیستم هوایی بدون سرنشین موسوم به پهپادهای «روح ققنوس» (Phoenix Ghost) وجود دارد. «جان کربی» سخنگوی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) پیشتر از ارسال این سلاح به اوکراین خبر داده و گفته بود که آن ها «به سرعت به منظور تأمین نیازهای اوکراین از سوی نیروی هوایی آمریکا آماده شده اند».

سخنگوی پنتاگون در این باره گفت: این پهپادها توانمندی های مشابه مجموعه سیستم های بدون سرنشین موسوم به «Switchblade» دارند، نه عینا همان قابلیت ها را. البته من در حال حاضر نمی توانم وارد جزییات بیشتری از توانمندی های این سلاح بشوم. وقتی این پهپادها به منطقه برسند، نظامیان آمریکایی باید نحوه عملیاتی کردن آن ها را به نیروهای اوکراینی آموزش دهند.

این در حالیست که سخنگوی وزارت دفاع آمریکا برنامه زمانی مشخصی را پیرامون رسیدن پهپادهای مذکور به منطقه درگیری ارائه نکرده است.

بر اساس این گزارش، آمریکا ارائه دست کم ۳۰۰ پهپاد تولید شرکت AeroViroment که در این کشور مستقر است را تعهد کرده است؛ دو گونه از این تسلیحات موسوم به ۳۰۰ و ۶۰۰ وجود دارند. دقیقا مشخص نبود که واشنگتن کدامیک از این انواع را در اوکراین مستقر کرده است.

خودروهای زرهی و تاکتیکی آمریکا

آمریکا صدها خودرو زرهی از جمله ۲۰۰ خودرو زرهی M۱۱۳ و ۱۰۰ خودرو چرخدار چند منظوره با قابلیت تحرک بالا را به نیروهای اوکراینی متعهد شده است. ارتش ایالات متحده همچنین حداقل ۷۲ وسیله نقلیه تاکتیکی را به منظور یدک‌کشی توپ های «هویتزر» ۱۵۵ میلی متری ارتش آمریکا و تفنگداران دریایی این کشور در میدان نبرد اختصاص داده است.

توپخانه‌های سنگین

۲ بسته تسلیحاتی اخیر آمریکا برای اوکراین در مجموع شامل ۹۰ سامانه توپخانه «هویتزر» بوده است. این ها اولین توپخانه سنگین هستند که از انبارهای ارتش و تفنگداران دریایی ایالات متحده به نیروهای اوکراینی داده می شوند.

پنتاگون تایید کرد که نیروهای اوکراینی باید در کنار نیروهای آمریکایی قبل از عملیاتی کردن «هویتزر»، آموزش ببینند. پنتاگون اوایل هفته گذشته اعلام کرد که این آموزش از قبل آغاز شده و در مکانی خارج از اوکراین، اما در منطقه انجام می شود. به همراه «هویتزر»، ایالات متحده تقریباً ۱۸۴ هزار گلوله توپ نیز ارسال کرده است.

موشک ها و دیگر سیستم های ضدزره

در صدر فهرست خواسته‌های نیروهای اوکراینی، سلاح‌های ضدزره قابل جابجایی «جاولین» (Javelin) قرار دارند. تا به امروز، ایالات متحده نزدیک به ۶ هزار سلاح‌ ضدزره که توسط غول‌های صنایع نظامی از قبیل «لاکهید مارتین» و «ریتون» تولید می‌شوند را به دولت اوکراین منتقل کرده است. علاوه بر این، ایالات متحده نزدیک به ۲ هزار سامانه موشکی ضدهوایی استینگر، ۶ هزار سامانه ضدزره قابل جابجایی AT-۴ و همچنین سایر سامانه های موشکی هدایت شونده لیزری را به اوکراین متعهد شده است.

هواپیماها و رادارها

ایالات متحده با ارسال حداقل ۱۱ فروند بالگرد نظامی روسی Mi-۱۷ موافقت کرده است؛ بالگردهایی که زمانی قرار بود پیش از تسلط خیره کننده طالبان بر این کشور به ناوگان نظامی افغانستان بپیوندند. Mi-۱۷ ها بالگردهای ترابری پرسنلی هستند که می توانند با توپ و راکت مسلح شوند تا بتوانند نقش های حمله یا پشتیبانی هوایی نزدیک را انجام دهند.

ارتش ایالات متحده همچنین ۱۰ رادار ضدتوپخانه بسیار متحرک AN/TPQ-۳۶ را به اوکراین متعهد شده است. این سامانه راداری قادر است خمپاره‌ ها، توپخانه و راکت‌ ها را در فاصله کوتاهی شناسایی کند. ۲ رادار شناسایی هوایی Raytheon AN/MPQ-۶۴ Sentinel نیز به نبرد اوکراین پیوسته اند. سیستم «نگهبان» (Sentinel) برای هشدار دادن به تسلیحات دفاع هوایی خط آتشِ دفاع هوایی در زمان مواجهه با هواپیماها، بالگردها، پهپادها یا موشک های متخاصم طراحی شده است.

تسلیحات و مهمات

پنتاگون نزدیک به ۴۰ میلیون گلوله مهمات سلاح های سبک و بیش از ۵ هزار تفنگ، یک هزار تپانچه، ۴۰۰ مسلسل و ۴۰۰ تفنگ ساچمه ای به اوکراین ارسال کرده است. ایالات متحده همچنین بیش از ۱ میلیون نارنجک، خمپاره و گلوله توپ برای این کشور تخصیص داده است.

تجهیزات محافظتی

بر اساس آمار ارائه شده از سوی پنتاگون، تا به امروز ایالات متحده بیش از ۳۰ هزار جلیقه ضدگلوله و کلاه نظامی برای نیروهای اوکراینی ارسال کرده است. علاوه بر این، ایالات متحده همچنین نیروهای اوکراینی را به دستگاه های دید در شب، سیستم های تصویربرداری حرارتی و سایر اَشکال مرتبط با دیده بانی نظامی مجهز کرده است.

واشنگتن همچنین تجهیزات پزشکی و وسایل مورد استفاده برای کمک به تخلیه جنگی است. علاوه بر این، صدها تجهیزات حفاظتی شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی و هسته ای نیز انبارهای ایالات متحده را به مقصد اوکراین ترک کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آمریکا به بهانه کمک به اوکراین در تلاش است تا از سویی تسلیحات خود را در این کشور مورد آزمایش قرار دهد و از سوی دیگر علاوه بر درآمدزایی برای شرکت های خود چه در ساخت و تولید سلاح و چه در بازسازی های پس از درگیری های جاری، به صورت نیابتی با روسیه به مقابله پرداخته، اهدافی که در دوران جنگ سرد قادر به محقق کردن آن ها نبود را عملیاتی سازد.