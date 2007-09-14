اختصاص 400 میلیون تومان وام به تجهیز و گسترش مراکز دانشگاه علمی کاربردی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر اصغر کشتکار افزود: مرکز آموزشی، مدرس و دانشجو به عنوان 3 رکن آموزش عالی مطرح هستند ، بنا بر این سعی داریم با انتخاب و معرفی نمونه های برتر و ممتاز مراکز ، مدرسین و دانشجویان علمی- کاربردی ضمن معرفی الگوها، به استانداردسازی آموزشها بپردازیم.



وی با تاکید بر معرفی کارآفرین نمونه به عنوان محصول دانشگاه جامع علمی- کاربردی گفت: نظام علمی- کاربردی یک سیستم آموزش عالی تقاضا محور است و تاکید اصلی آن بر اثر گذاری روی اشتغال دانش و مهارت است. اشتغال با کارآفرینی گره خورده است که با توجه به اینکه محتوای آموزشی رشته های علمی- کاربردی بر اساس تقاضای بازار کار و تجزیه و تحلیل شغل صورت گرفته، آموزش در محیط های آموزشی مجهز به تجهیزات ویژه در کنار محیط کار صورت می گیرد، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان علمی- کاربردی آماده شروع به کار در شغل در نظر گرفته بوده، توانایی کارآفرینی بالایی نیز در بازار کار دارند.



وی به ایجاد 58 رشته علمی- کاربردی جدید در سال گذشته در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد در این دانشگاه اشاره کرد و گفت: این رقم در نوع خود می‌تواند یک رکورد محسوب شود. در 3 ماهه اول سال جاری نیز 33 رشته جدید تصویب شده که عمدتاٌ در بخش‌های صنعت و کشاورزی بوده است. در زمینه خدمات اجتماعی نیز 11 رشته برای صنوف تصویب کرده‌ایم که حرکتی مهم و نوین در تخصص بخشی به صنوف به شمار می‌آید.



معاون پژوهشی دانشگاه جامع علمی- کاربردی با اعلام اینکه این دانشگاه اعتبار پژوهشی مشخصی ندارد، گفت: دانشگاه جامع علمی- کاربردی با استفاده از در آمدهای اختصاصی خود بخش پژوهش را اداره می‌کند.



دکتر کشتکار افزود: دانشگاه جامع علمی- کاربردی با دستگاه های اجرایی و وزارتخانه‌ها تعامل خوبی دارد. اعتماد دستگاههای دولتی و خصوصی به آموزشهای این دانشگاه باعث شده است که دستگاههای متولی اعطای وام اشتغال ، توجه خاصی به تخصیص این وامها از طریق این دانشگاه داشته باشند. در سال گذشته از 1800 طرحی که توسط دانش آموختگان علمی- کاربردی به صندوق مهر امام رضا (ع) در راستای تفاهم نامه 30 میلیارد تومانی ارائه شد ،1200 طرح مورد تصویب قرار گرفت و به گفته مسئولین صندوق ، تصویب صددرصدی طرحهای پیشنهادی ارائه شد توسط دانش آموختگان علمی- کاربردی در سال گذشته در برخی استانها ، نشان از بالا بودن توانایی دانش آموختگان علمی- کاربردی در ارائه طرحهایی با توجیه فنی و اقتصادی محاسبه شده دارد .



وی در ادامه با اشاره به برگزاری اولین جشنواره ملی علمی- کاربردی در نیمه دوم سال گذشته گفت: در سال گذشته استاندارد سازی در زمینه های مورد علاقه دانشگاه جامع علمی- کاربردی در فاز اول انجام شد و در سال جاری همان استانداردها دوباره محک خواهد خورد.



وی افزود: دومین جشنواره علمی- کاربردی در نیمه دوم سال‌جاری برگزار خواهد شد و در آن مرکز، دانشجو، مدرس و کارآفرین نمونه دانشگاه برای سال 86 معرفی خواهد شد.

کد مطلب 551886