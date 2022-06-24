بزرگترین بازار دستفروشان کالای دست دوم کشور در خلازیر افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاح بزرگ‌ترین مرکز خرید و فروش اجناس دست دوم در بازار خلازیر ناحیه ۳ با حضور مهدی پیرهادی عضو و رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، حسین نظری معاون امور هماهنگی مناطق شهرداری تهران، جلال بهرامی معاون خدمات شهری شهرداری تهران، حمید رضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، عباس شخصی دستیار ویژه شهردار تهران، قدرت‌الله محمدی مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران و سعید بیگی مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، احمد احمدی صدر مدیر عامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران و مهدی هدایت شهردار منطقه ۱۹، به بهره برداری رسید.

شهردار منطقه ۱۹ درباره اهمیت ساماندهی این بازار گفت: حضور دستفروشان لوازم دست دوم در گذشته در کنار خیابان و در فضایی نامناسب بود و به منظور تأمین امنیت برای کاسبان، خریداران، کاهش ترافیک، حوادث احتمالی ناشی از حضور این اقشار و رفع نازیبایی‌های بصری با در دستور کار قرار دادن ساماندهی این محدوده با مشارکت شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران تهدید را به فرصت تبدیل کردیم.

مهدی هدایت در خصوص این خبر افزود: این بازار در متراژ ۲۳ هزار متر و با ۵۱۰ غرفه در فاز اول به بهره‌برداری رسید و از آنجایی‌که این بازار ظرفیت ۱۰۰۰ غرفه را دارا است فاز دوم آن نیز در آینده نزدیک به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه ۱۰ میلیارد تومان به منظور آماده سازی و ساماندهی این بازار هزینه شده است، گفت: در این بازار امکاناتی از جمله روشنایی، ۱۰ چشمه سرویس بهداشتی، پارکینگ در بزرگراه آزادگان و بلوار شقایق، اغذیه فروشی سوپر مارکت و نگهبانی به منظور رفاه حال خریداران و فروشندگان در نظر گرفته شده‌است و هر هفته از دوشنبه تا جمعه از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ عصر فعال است اما فعالیت عمده مجموعه روزهای پنج‌شنبه و جمعه خواهد بود.