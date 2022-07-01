ورزش شدیدتر به مهار گرسنگی کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث لاین، یک مطالعه جدید نشان داده است که ورزش شدید باعث می‌شود سطوح بیشتری از مولکول Lac-Phe در خون یافت شود. Lac-Phe با خوردن غذای کمتر و از دست دادن چربی بدن در موش‌ها مرتبط بود.

محققان می‌گویند ورزش شدید ممکن است به مهار اشتها و تنظیم چربی بدن در انسان کمک کند.

تمرینات شدید مواردی هستند که ضربان قلب را افزایش می‌دهند و شما به سختی نفس می‌کشید.

به نظر می‌رسد ممکن است یک دلیل فیزیولوژیکی برای این موضوع وجود داشته باشد که به نحوه تأثیر انواع مختلف ورزش بر تولید مواد شیمیایی در بدن مربوط می‌شود. محققان می‌گویند مهار اشتها پس از ورزش ممکن است به دلیل مولکول خاصی باشد که آن را "Lac-Phe" نامیده اند.

محققان می‌گویند هر نوع تمرینی موجب تولید این مولکول نمی‌شود. تمرینات شدیدتر با مقادیر بیشتری از Lac-Phe در خون مرتبط هستند، در حالی که جلسات ورزشی ساده‌تر با مقادیر کمتری از این ماده مرتبط بود.

این یافته تیم تحقیق را به این حدس و گمان سوق داد که افزایش تولید Lac-Phe در طول ورزش شدیدتر می‌تواند اشتها را سرکوب کند و در نتیجه منجر به کاهش چربی اضافی بدن شود.

محققان توضیح می‌دهند: «وقتی ما با شدت کافی ورزش می‌کنیم، افزایش قابل توجهی در لاکتات به وجود می‌آید. این لاکتات توسط بدن متابولیزه می‌شود و محصولاتی از لاکتات تشکیل می‌شود. یکی از این متابولیت ها Lac-Phe است.

در این مطالعه خاص، محققان دریافتند که این مولکول به مقدار بیشتری در خون موش‌ها، اسب‌های مسابقه و انسان‌ها پس از ورزش ظاهر می‌شود.

به همین دلیل محققان به این نتیجه رسیدند که یکی از فواید ورزش ممکن است افزایش Lac-Phe و سرکوب اشتها باشد که منجر به کاهش چربی بیش از حد بدن می‌شود.

یافته‌ها نشان داد در میان انواع ورزش‌های موجود در این مطالعه، بیشترین افزایش Lac-Phe در یک جلسه دوی سرعت همه جانبه روی یک دوچرخه ثابت مشاهده شد. بالاترین میزان بعدی پس از وزنه برداری با شدت متوسط رخ داد. کمترین میزان پس از ۹۰ دقیقه سواری با دوچرخه ثابت مشاهده شد.

این مطالعه نشان می‌دهد که ورزش‌های با شدت بالا مانند دوچرخه‌سواری، دویدن، شنا، و وزنه‌برداری منجر به بیشترین افزایش Lac-Phe می‌شود.