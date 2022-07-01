هنوز هم می توانیم از عضویت سوئد و فنلاند در ناتو جلوگیری کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میدل ایست آی، اردوغان می‌گوید ترکیه همچنان می‌تواند از درخواست‌های سوئد و فنلاند برای عضویت در ناتو جلوگیری کند.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه این اظهارنظر را به صورت هشدار آمیز اعلام کرد و گفت که سوئد و فنلاند باید درخواست‌های آنکارا را مدنظر قرار دهند، در غیر این صورت ترکیه همچنان می‌تواند از تلاش آنها برای پیوستن به ناتو جلوگیری کند.

اردوغان هشدار صریح خود را در پایان نشست سران ناتو در روز پنجشنبه اعلام کرد.

ترکیه تا روز چند روز پیش مخالف پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو بود و پس از آن با امضای یادداشت ۱۰ ماده‌ای در حاشیه نشست ناتو در روز سه شنبه، اعلام شد که آنکارا دست از مخالفت با عضویت سوئد و فنلاند برای پیوستن به ناتو برداشته است. در حال حاضر مقامات ترکیه می‌گویند، استرداد ۳۳ مظنون تروریستی از سوئد و فنلاند بخشی از توافق اخیر است، اگرچه در این توافق هیچ اشاره خاصی به استرداد وجود ندارد.

۳۳ نفری که ترکیه از آنها نام برد، همگی متهم به همکاری و عضویت در گروه‌های شبه نظامیان کرد یا اعضای گروهی به رهبری فتح الله گولن هستند که ترکیه او را مسئول کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ می‌داند.

اردوغان در نشست مطبوعاتی که همزمان با پایان اجلاس ناتو برگزار شد به خبرنگاران گفت که تفاهم نامه جدید به این معنا نیست که ترکیه به طور خودکار عضویت دو کشور را تأیید می‌کند، بلکه اول سوئد و فنلاند باید وظایف خود را انجام دهند و اینها در متن آمده است… اما اگر این کار را نکنند، مسلماً امکان ارسال تصویب نامه به پارلمان ما وجود ندارد.»

درخواست کشورهای جدید برای عضویت در ناتو باید توسط همه اعضا تأیید شود و سپس توسط پارلمان کشورهای عضو این عضویت تصویب شود.

اردوغان گفت: اگر سوئد و فنلاند به وظایف خود عمل کنند، موافقت با عضویت آن‌ها در ناتو را به پارلمان خود خواهیم فرستاد تا چنین چیزی در نهایت در مجالس قانونگذاری هم تصویب شود و اگر سوئد و فنلاند به توافقات پای بند نباشند، تحقق این موضوع منتفی است.

مقامات سوئد در واکنش گفته اند که اشاره اردوغان را درک نکردند اما به شدت به حاکمیت قانون پایبند هستند. «مورگان یوهانسون»، وزیر دادگستری سوئد در بیانیه ای به خبرگزاری فرانسه گفت: در سوئد، قوانین سوئد توسط دادگاه‌های مستقل اعمال می‌شود. شهروندان سوئدی استرداد نمی‌شوند. شهروندان غیر سوئدی را می‌توان بنا به درخواست کشورهای دیگر استرداد کرد، اما تنها در صورتی که با قوانین سوئد و کنوانسیون اروپایی سازگار باشد.

«ساولی نینیستو»، رئیس جمهور فنلاند هم گفت که به نظر می‌رسد اردوغان به پرونده‌هایی اشاره می‌کند که قبلاً توسط مقامات و دادگاه‌ها رسیدگی شده است. نینیستو به خبرنگاران در مادرید گفت: من حدس می زنم که همه این پرونده‌ها در فنلاند حل شده است. تصمیماتی گرفته شده است و این تصمیمات تا حدی توسط دادگاه‌های ما گرفته می‌شود، من دلیلی نمی بینم که دوباره آنها را قبول کنم.