به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین علی عباسی در دیدار سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در لبنان، که در سازمان مرکزی جامعةالمصطفی در قم برگزار شد، ضمن آرزوی موفقیت برای امانی در مسئولیت جدید، اظهار داشت: لبنان در منظومه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژهای دارد و سفیرانی با ویژگیهای برجسته برای خدمت در این کشور انتخاب میشوند.
رئیس جامعةالمصطفی با اشاره به نقش مهم حضور جریانهای علاقهمند به انقلاب اسلامی در لبنان در ارتقای جایگاه راهبردی ایران در منطقه، اظهار داشت: جامعةالمصطفی نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی فرهیخته در لبنان دارد و همواره تلاش نموده است ویژگیها و شرایط این کشور را به خوبی در فعالیتها علمی و فرهنگی خود در نظر بگیرد.
حجتالاسلام والمسلمین عباسی ادامه داد: از گذشته، ارتباط و هماهنگی خوبی بین نهادهای فرهنگی فعال جمهوری اسلامی ایران در لبنان وجود داشته است و شورای فرهنگی به محوریت سفارت جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت و نهادهای گوناگونی مانند جامعةالمصطفی در این شورا حضور فعال دارند.
وی، در ادامه، به معرفی فعالیتهای جامعةالمصطفی در لبنان پرداخت و اظهار داشت: نمایندگی جامعةالمصطفی در منطقه شامات بیشترین فعالیت را در لبنان دارد و دو مجموعه آموزشی برادران و خواهران به صورت تابعه تا مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، میزبان دانشپژوهان لبنانی است. در کنار این دو مرکز، چندین مرکز پیوسته و تحت اشراف جامعةالمصطفی نیز فعالیت دارند که در قالب نظام آموزشی جامعةالمصطفی، ارائهدهنده حوزههای دانشی جامعةالمصطفی در زمینه علوم اسلامی و علوم انسانی هستند.
حجتالاسلام والمسلمین عباسی سیاست المصطفی را در داخل و خارج کشور، تأکید بر اصل تقریب، وحدت و گفتوگوی ادیان و مذاهب دانست و گفت: به همین دلیل، جامعةالمصطفی در واحدهای داخل و خارج کشور خود، پذیرای دانشپژوهانی از مذاهب مختلف اسلامی و حتی ادیان دیگر است که در کنار یکدیگر به تحصیل علوم و معارف اسلامی اشتغال دارند.
رئیس جامعةالمصطفی، در پایان، خاطرنشان کرد: جامعةالمصطفی در تربیت نیرو و کادر فرهنگی و علمی در لبنان نقش پررنگی داشته است و آمادگی کامل برای همکاری و همافزایی با دیگر مراکز فعال و به ویژه سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان را دارد.
سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در لبنان نیز در این دیدار، ضمن تقدیر از فعالیتهای علمی و فرهنگی جامعةالمصطفی در اقصی نقاط جهان، تقویت شورای فرهنگی مراکز فعال فرهنگی ایران در لبنان را از اولویتهای پیش روی سفارت جمهوری اسلامی ایران در این کشور برشمرد.
امانی خاطرنشان کرد: جامعه متشکل و پیچیده لبنان از ویژگیهای منحصر به فردی برخوردار است که ملاحظات خود را میطلبد و امیدواریم با گشوده شدن درهای همکاری و همافزایی با جامعةالمصطفی، افقهای جدید و فرصتهای مناسب بیشتری در عرصه دیپلماسی عمومی برای جمهوری اسلامی ایران پدید آید.
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