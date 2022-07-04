الزامات سرمایه گذاری روی سرود همگام با برگزاری یک جشنواره مهم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشستی با دست اندرکاران نخستین جشنواره ملی و بین المللی سرود فجر گفت: سرود دارای جایگاه مردمی است و از آن دسته فناوری‌های فرهنگی و هنری به شمار می رود که همگام با انقلاب اسلامی به رشد و تعالی رسید. با توجه به ساختار مردم‌نهاد سرود، هر چه بیشتر در این حوزه سرمایه‌گذاری شود به ارتقای سطح فرهنگی جامعه کمک خواهد شد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود به استقبال گسترده مردم از سرود «سلام فرمانده» اشاره کرد و گفت: اخلاص، دستمایه اصلی تولید سرود «سلام فرمانده» بود و موجب برکت و درخشش این اثر شد. این‌که امروز شاهد بازخوانی این سرود به زبان‌ها و گویش‌های مختلف در کشورهای گوناگون هستیم از روحیه جهادی و اخلاص سازندگان آن نشأت می‌گیرد.

وی با بیان این‌که اقدامات بزرگ و تاثیرگذار در حوزه فرهنگ و هنر، روحیه جهادی و انقلابی می‌خواهد، تاکید کرد: زمانی که کارها به صورت جهادی و با اخلاص پیش برود از برکات و عنایت خداوند متعال هم بی‌نصیب نمی‌ماند. درست مانند اتفاقی که این ایام برای سرود «سلام فرمانده» رخ داده است.

سرود نقش مؤثری در حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی و حماسه‌سازی ملت داشت

مصطفی زیبایی نژاد مدیر مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری بسیج و دبیر جشنواره بین‌المللی سرود فجر نیز در بخش دیگری از این نشست با ارائه آماری از شرکت‌کنندگان این جشنواره، درباره ضرورت برگزاری این رویداد موسیقایی گفت: سرود و آواهای انقلابی از ابتدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مورد توجه جریان انقلاب قرار گرفت و نقش مؤثری در حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی و حماسه‌سازی ملت داشت.

مصطفی زیبایی‌نژاد ادامه داد: مقام معظم رهبری هم از سرود به عنوان یک اقدام جریان‌ساز نام بردند که می‌تواند مانند یک هوای بهاری اثرگذار باشد.

به گفته وی، تولید سرود و نماهنگ در موضوعات جشنواره بین المللی سرود فجر از جمله «امید به آینده»، «ائمه اطهار(ع)»، «شخصیت‌های ملی و مذهبی(امام و شهدا، مفاخر استانی، خانواده‌های شهدا و جانبازان و…)»، «نوجوان ایرانی، آینده‌ساز ایران»، «سبک زندگی (ایرانی-اسلامی)»، «کالای ایرانی، اقتصاد مقاومتی و رونق تولید»، «مقاومت و تمدن نوین اسلامی»، «مقابله با استکبار جهانی و صهیونیسم»، «ایران در مسیر پیشرفت و اقتدار»، «مقابله با کرونا، شهدا و مدافعان سلامت»، «خانواده و جمعیت» و «بیانیه گام دوم، ظرفیت‌ها، عدالت‌پروری» از اهداف و محورهای موضوعی برگزاری این رویداد موسیقایی به شمار می رود.

وی افزود: پرداختن به شخصیت و مکتب سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس بخش ویژه این جشنواره است.