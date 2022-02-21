محمد گلریز دبیر علمی جشنواره سرود فجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز جشنواره سرود فجر، بنا به پیشنهاد شورای سیاست گذاری و دبیر جشنواره سرود فجر، سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین طی حکمی محمد گلریز خواننده سرود و آواز ایرانی را به عنوان رئیس علمی جشنواره سرود فجر منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

«نظر به شایستگی و تجارب جنابعالی و پیشنهاد رئیس محترم شورای سیاستگذاری و دبیر محترم جشنواره بدین‌وسیله شما را به‌عنوان «رئیس کمیته علمی اولین جشنواره ملی و بین‌المللی سرود فجر» منصوب می‌نمایم.

امید است با اتکا به خداوند منان و الطاف بی‌نهایت ایشان در راه اعتلای فرهنگ و هنر انقلاب، با استفاده از ظرفیت‌های موجود در انجام وظایف محوله موفق باشید.»

شایان ذکر است جشنواره ملی و بین المللی سرود فجر با هدف اعتلای جریان سرود و گروه های سرود در کشور از اول بهمن ماه آغاز و مهلت ارسال آثار تا ۶ اسفند ماه تمدید شده است.

تاکنون بیش از ۱۲۰۰ اثر به دبیرخانه ارسال شده است و پیش بینی می شود این رقم تا پایان مهلت ارسال اثر بیشتر شود.

این جشنواره با دبیری مصطفی زیبایی نژاد رییس مرکز آفرینش های فرهنگی هنری بسیج در حال برگزاری است و علاقه مندان می توانند برای اطلاع از شرایط شرکت در جشنواره و ثبت نام به سایت جشنواره به آدرس www.festivalsorood.ir مراجعه کنند.