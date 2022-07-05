شناسایی ۱۰۸۴ بیمار جدید کرونایی/ ۱۵۰ نفر بستری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۰۸۴ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۱۵۰ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۶۴۸ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۱ هزار و ۴۰۸ نفر رسید.

تا کنون ۷ میلیون ۶۳ هزار و ۶۵۲ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

۲۵۸ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۲ میلیون و ۶۶۴ هزار و ۱۱۵ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر، ۱۰۵ شهرستان در وضعیت زرد و ۳۴۳ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.