رویکرد دولت درحوزه فرهنگ حمایتی است/رتبه بالایی در حوزه نشر داریم

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اهدای جوایز پدید آورندگان آثار شایسته تقدیر سی و نهمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران صبح امروز سه‌شنبه ۱۳ تیر با حضور محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، یاسر احمدوند معاون فرهنگی وزیر ارشاد، علی رمضانی مدیر خانه کتاب و ادبیات ایران، مهدی رمضانی دبیر نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و حمید پارسانیا دبیر علمی جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در تالار رودکی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم حمید پارسانیا، دبیر عملی جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران گفت: ۷۷ هزار ساعت برای داوری آثار انتخاب شده در جایزه کتاب سال زمان گذاشته شده است و حدود ۵۷ اثر برگزیده امروز شایان تقدیر شدند.

وی افزود: قلم و کتاب در همه مراحل هستی اثر خود را دارد و نظام هستی در تعبیر قرآنی در مقام بسط به‌صورت کتابت رقم می‌خورد، کتاب مخزن فرهنگ است و زمانی که فرهنگ به صورت تمدن بروز می‌کند کتاب معنا می‌یابد؛ کسانی که با قلم مأنوس اند و آنچه را که کشف کردند به رشته تحریر در می‌آورند سازندگان فرهنگ هستند.

اگر فعالیت‌های فرهنگی متکی به دانش نباشد مغلوب است

یاسر احمدوند، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه این مراسم گفت: دبیرخانه جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران هر سال فعال است و گروه ارزیابان در گروه‌های مختلف به این جایزه کمک بسیاری می‌کنند.

وی افزود: افتخار می‌کنیم قرنی که در ایران گذشت جایگاه علمی و دانش تولیدات علمی پیشرفت قابل توجهی داشته است چراکه در حوزه فرهنگ در هر زمینه‌ای سرمایه گذاری کنیم اگر متکی به دانش نباشد مغلوب هستیم امیدوارم اجمال دانش و دانش پژوهی در کشور موجب تفضیل شود و برای توسعه دانش و پژوهش کارهای بیشتری شکل گیرد.

احمدوند گفت: متأسفانه بسیاری از آثار شما در شمارگان پاییز و با هزینه شخصی منتشر شده که زیبنده نیست و امیدواریم به شکلی گام بردایم که این مسئله حل و این حوزه ارتقا پیدا کند.

رویکرد دولت در حوزه فرهنگ نگاه حمایتی است

محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه این مراسم گفت: بخش اول این جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران با حضور رئیس جمهوری برگزار شد و امروز بخش تکمیلی آن انجام شد، این حوزه از حوزه‌های افتخارآمیز جمهوری اسلامی است و می‌توان گفت حوزه نشر در طول عمر جمهوری اسلامی به یک بلوغ رسیده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: اگر اعداد و ارقام را مقایسه کنیم بین بیشتر کشورها رتبه بالایی در حوزه نشر داریم و به جایگاه بالایی رسیده‌ایم و علی رغم همه مشکلات در نمایشگاه کتاب اعداد خوبی خلق شد و میزان فروش ما به ۲۵۰ میلیارد رسید و یا شعار دولت در موضوع عدالت فرهنگی که همزمان با برگزاری حضوری نمایشگاه برگزاری مجازی را هم داشتیم نشان از عدالت فرهنگی است و عزیزان با یک گوشی ساده از دورترین نقاط کتاب خریداری کردند.

وی گفت: در بهمن ما نیز نمایشگاه مجازی را داشتیم که چیزی حدود ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار کتاب به فروش رسید که از دور افتاده‌ترین نقاط کتاب خریداری شد و ما به صورت رایگان آن را به دست کتابخوانان ارسال کردیم برای مثال هزار و دویست و نود شهر و دوهزار و هشتصد روستا کتاب در نقاط محروم کتاب خریدند که کتاب‌ها به وسیله پست به صورت رایگان به دست مخاطبان رسید و ما تلاش می‌کنیم از نویسندگان ناشران و حتی فروشگاه‌ها حمایت کنیم و با دولت قصد داریم در خصوص موضوع کتاب و کتابخوانی گام برداریم.

اسماعیلی با اشاره به اینکه دولت با همه مشکلات حوزه اقتصادی برای فرهنگ تلاش می‌کند افزود: نهضت کتابخوانی را طبق دستور رهبری در کار داریم و تلاش می‌کنیم با واردات کاغذ با ارز دولتی و حذف ارز ترجیحی این کار را حل کنیم نیاز امروز در حوزه نشر باید انجام شود چراکه رویکرد دولت در حوزه فرهنگ نگاه حمایتی است.

وی گفت: امید داریم مجموعه‌های همکار در وزارت خانه و در سایر بخش‌ها تلاش کنند و وظیفه حمایتی خود را انجام دهیم تا در دوره جدید به ارتقا کمی و کیفی برسیم و همه تلاش خود را برای حل مشکلات صرف کنیم چراکه جریان فرهنگی در کشور یک جریان وسیع است و باید سربازان گمنام عرصه فرهنگ را پیدا کنیم و از آنها تقدیر کنیم در هرجایی از کشور و هر فرد از اصحاب رسانه و فرهنگ باید چتر حمایتی را احساس کنند.

آثار شایسته تقدیر سی‌ونهمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام شدند:

«کلیات»

دانشنامه‌ها و فرهنگ‌ها

- دانشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، ویراست دوم، تألیف پوری سلطانی و شیفته سلطانی، تهران: فرهنگ معاصر، ‏‫۱۳۹۹، ‏‫۶۸۰ ص.

دانشنامه‌نگاری

- دانشنامه و دانشنامه‌نگاری: تاریخچه، روش‌ها و نمونه‌ها، طراحی و تدوین محمدمنصور هاشمی و حسین خندق‌آبادی، زیرنظر غلامعلی حدادعادل، تهران: بنیاد دایره‌المعارف اسلامی؛ کتاب مرجع‏‫، ۱۳۹۹، ‏‫۸۸۰ ص.

روزنامه‌نگاری و تاریخ مطبوعات

- تاریخ تحولات اجتماعی و روزنامه‌نگاری سیاسی در بروجرد ۱۳۳۲۱۲۸۵، تألیف محمد گودرزی (ا. فرهیخته)، تهران: سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران‏‫، ۱۳۹۹، ‏‫۳۸۰ ص.

نسخ خطی

تألیف

دو کتاب زیر به‌صورت مشترک انتخاب شدند:

- ف‌ه‌رس‌ت ن‌س‌خ خ‌طی سازمان اسناد و کتابخانۀ م‌ل‌ی جمهوری اسلامی ایران، جلد ۱: از شمارۀ ۱۷۸۰۱ تا ۱۷۹۹۹، جلد ۲: از شمارۀ ۱۸۰۰۰ تا ۱۸۱۰۰، تألیف مریم تفضلی‌شادپور، تهران: سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۹، ۲ ج.

- فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانۀ کنگره (آمریکا)، تألیف علی صفری‌آق‌قلعه، تهران: مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، ‏‫۱۳۹۹، ‏‫بیست‌وچهار، ‏۳۱۶، ۷ ص.

ترجمه

- فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانۀ آکادمی علوم مجارستان، تألیف بندیک پِری با همکاری مژده محمدی و میکلوش شارکوزی، ترجمۀ پریسا کرم‌رضایی با همکاری مژده محمدی، تهران: وزارت امور خارجه، ادارۀ چاپ و انتشارات‏‫، ‏۱۳۹۸، ‏۳۴۶ ص.

«فلسفه و روان‌شناسی»

فلسفه غرب

- پدیدارشناسی روح، تألیف گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، ترجمۀ سیدمسعود حسینی و محمدمهدی اردبیلی، تهران: نی‏‫، ۱۳۹۹، ‫۶۸۸ ص.

منطق

تصحیح

- قسطاس الافکار فی المنطق، تألیف شمس‌الدین سمرقندی، تصحیح اسدالله فلاحی، تهران: مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران‏‫، ۱۳۹۹، ‏‫۶۷۶، ۱۷ ص.

ترجمه

- منطق یا فن اندیشیدن [مشهور به منطقِ پوررویال]: بر اساس ویراست پنجم (۱۶۸۳)، تألیف آنتوان آرنو و پی‌یر نیکول، ترجمۀ علیرضا اسدی، تهران: ققنوس‏‫، ۱۳۹۹، ‏‫۶۵۴ ص.

«دین»

کلیات اسلام

- صدرنامه: احوال و آثار آیت‌الله العظمی سیدصدرالدین صدر (م ۱۳۷۳ ق.) و فرزندش آیت‌الله سیدرضا صدر (م ۱۴۱۵ ق.)، به‌اهتمام سیدباقر خسروشاهی، قم: مؤسسۀ کتاب‌شناسی شیعه، با همکاری مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر‏‫، ۱۳۹۹، ۲ ج.

علوم قرآنی

- رابطۀ قرآن و کتاب مقدس: بررسی دیدگاه آنجلیکا نویورت، تألیف سیدحامد علیزاده‌موسوی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ‏‫۱۳۹۹، ‫۳۴۰ ص.

حدیث

تصحیح

- الفوائد المکیه: شرح الاستبصار، تألیف محمدامین الاسترآبادی، و تلیه حاشیه الاستبصار، تألیف محمدامین الاسترآبادی و محمد الاسترآبادی، تصحیح علی فاضلی، قم: ‏‫مرکز فقهی ائمۀ اطهار (علیهم‌السلام) ‏‫، ‏‫۱۳۹۹، ‏‫۸۰۸ ص.

فقه و اصول

- تحف العقول فی علم الاصول: تقریر ابحاث حسین وحید خراسانی، ج ۱، تألیف علی کرباسی، قم: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله وحید خراسانی؛ مدرسه امام باقر العلوم (علیه‌السلام) ‏‫، ۱۳۹۹.

ادیان دیگر

- دانشنامه فلسفه دین، ویراسته پل ادواردز و دونالد بورچرت، ترجمه، تألیف و تدوین انشاالله رحمتی، تهران: سوفیا، ‏‫۱۳۹۹، ‏‫۷۶۰ ص.

«علوم اجتماعی»

اقتصاد

- اقتصاد روایی: چگونه داستان‌های ویروسی رخدادهای بزرگ اقتصادی را می‌سازند، تألیف رابرت شیلر، ترجمۀ سعید زرگریان، اصفهان: آموخته، ‏‫۱۳۹۹، ‏‫۴۱۶ ص.

«زبان»

زبان‌های باستانی

- فارسی باستان: کتیبه‌ها، واژه‌نامه، تألیف محمد حسن‌دوست، ویراستار علمی: چنگیز مولایی، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ‏‫۱۳۹۹، ۵۴۴ ص.

زبان‌شناسی

- نگاهی به تاریخ معنی‌شناسی، تألیف کورش صفوی، تهران: علمی‏‫، ۱۳۹۹، ‏‫۵۲۰ ص.‏

«علوم خالص»

کلیات و تاریخ علم

- التشریح، تألیف محمود بن مسعود عمادالدین‌شیرازی، تصحیح: محمدابراهیم ذاکر، تهران: مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، ۱۳۹۹، ۲ ج.

«علوم کاربردی»

علوم پزشکی

تألیف

- مرجع دندانپزشکی نظامی، تألیف رضا فکرآزاد، تهران: دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران؛ سازمان جهاد دانشگاهی تهران، ۱۳۹۹، ‏‫۵۲۶، ۳۷ ص.

ترجمه

سه کتاب زیر به‌صورت مشترک انتخاب شدند:

- فلسفه پزشکی مقدماتی: انسانی‌کردن پزشکی مدرن، تألیف جیمز مارکم، ترجمۀ پیروزه شهباز، فرشته محمدی‌زاده، علی نجارنژاد، پردیس نعمت‌اللهی، آذر نعیمی و مازیار نعیمی، تهران: لوح فکر‏‫، ۱۳۹۹، ‏‫۴۹۲ ص.

- ریه در فعالیت‌های بدنی و ورزش (سازگاری‌های پاتوفیزیولوژیکی و توانبخشی)، تألیف آنالیسا کوگو، متئو بونینی و پائولو اونوراتی، ترجمۀ مصطفی قانعی، حسین شیروانی، رضا سبزواری‌راد، تهران: تیمورزاده نوین، ‏‫۱۳۹۹، ‏‫۲۷۸ ص.

- تهویه مکانیکی پِیل بِیم: کاربرد فیزیولوژیکی و بالینی، ویرایش ششم، تألیف جیمی کایرو، ترجمۀ معصوم خوش‌فطرت، امیر واحدیان‌عظیمی، مرضیه یوسفی و فرشید رحیمی‌بشر، تهران: آناطب‏‫، ۱۳۹۹، ‏‫۷۲۸ ص.

دامپزشکی

دو کتاب زیر به‌صورت مشترک انتخاب شدند:

- بیماری‌های دستگاه گوارش در اسب‌های ایران، تألیف فریدون رضازاده، تهران: سازمان جهاد دانشگاهی تهران، ۱۳۹۹، ۴۴۲ ص.

- فارماکولوژی کاربردی دام‌های کوچک، تألیف سیدمحمد فقیهی، تهران: سیمین، ۱۳۹۹، ۱۶۰۰ ص.

مهندسی برق

- کنترل دیجیتال و غیرخطی، تألیف محمدعلی معصوم‌نیا، تهران: دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۹، ۴۹۴ ص.

مهندسی مواد و معدن

- پوشش‌های نفوذی، تألیف محمود علی‌اف‌خضرایی، ویراستار: عبدالسلام کریم‌زاده، تهران: دانش‌بنیاد، ۱۳۹۹، ۷۸۲ ص.

مهندسی کشاورزی و دامپروری

- اصلاح چوب و فرآورده‌های مرکب: روش‌های صنعتی و نوین، تألیف مریم قربانی، ساری: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ۱۳۹۹، ۷۰۸ ص.

«هنر»

کلیات هنر

- نگاه و نقاشی: منطق نگاه خیره، تألیف نورمن برایسون، ترجمۀ مهدی حبیب‌زاده، تهران: حرفۀ نویسنده، ۱۳۹۹، ۳۵۲ ص.

هنرهای تجسمی

دو کتاب زیر به‌صورت مشترک انتخاب شدند:

- سطر مستور: تاریخ و سبک‌شناسی کوفی شرقی، تألیف مهدی صحراگرد، تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران؛ مشهد: بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا (علیه‌السلام)، ‏‫۱۳۹۹، ‏‫۴۰۲ ص.

- فرش کاشان در سایه روشن تاریخ، تألیف شیرین صوراسرافیل، ترجمۀ سارا صفاتی، تهران: کتابسرای میردشتی؛ فرهنگسرای میردشتی‌‫، ۱۳۹۹، ‏‫۶۵۶ ص.

عکاسی

- ‏‫تاریخ فرهنگی عکاسی، تألیف مری وارنر مارین، ترجمۀ هادی آذری‌ازغندی، تایماز پورمحمد، نیلوفر سَرلَتی، نگین شیدوش، کیوان موسوی‌اقدم و مهران مهاجر، تهران‏‫: حرفۀ نویسنده‏‫، ۱۳۹۹، ‏‫۶۴۸ ص.

هنرهای نمایشی

سه کتاب زیر به‌صورت مشترک انتخاب شدند:

- فلسفه و تئاتر: یک دیباچه، تألیف ‏‫تام استرن، ‫ترجمۀ علی منصوری، تهران: بیدگل‏‫، ۱۳۹۹، ‏‫۳۲۰ ص.

- فلسفۀ فیلم‌نامه، تألیف تد نانیچلی، ترجمۀ احسان شاه‌قاسمی، تهران: علمی و فرهنگی‏‫، ۱۳۹۹، ‏‫چهارده، ‏‫۴۶۸ ص.

- مدرنیسم در سینما: سینمای هنری اروپا (۱۹۵۰۱۹۸۰)، تألیف آندراش بالینت کوواچ، ترجمۀ محمدرضا سهرابی، تهران: علمی و فرهنگی‏‫، ۱۳۹۹، بیست‌وهفت، ۶۷۸ ص.

معماری و شهرسازی

تألیف

- شهرسازی در مدار پیاده راهوری، تألیف مصطفی بهزادفر و کیومرث حبیبی، تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، ‏‫۱۳۹۹، ‏‫۷۸۰ ص.

ترجمه

- تاریخ طراحی داخلی از ۱۹۰۰، تألیف آن مسی، ترجمۀ حمیدرضا انصاری، تهران: سمت؛ پژوهشکدۀ تحقیق و توسعه علوم انسانی‏‫، ۱۳۹۹، ‏‫پنج، ۳۰۴ ص.

موسیقی

تألیف

- سازشناسی کاربردی: سازهای موسیقی کلاسیک ایران، تألیف مجید کولیوند، تهران: نای و نی، ‏‫۱۳۹۹، ‏‫۱۵۲ ص.

ترجمه

- درآمدی بر فلسفۀ موسیقی، تألیف رابرت آگوستوس شارپ، ترجمۀ حسن خیاطی، تهران: بان‏‫، ۱۳۹۹، ۳۱۲ ص.

تربیت بدنی

- کاربرد روان‌شناسی تربیتی در مربیگری ورزشکاران، تألیف جفری هوبر، ترجمۀ امیر دانا، گلین مهدی‌نژادگرجی، سحر محرابی‌پری، میترا مصلحی‌جویباری و رمضان حسن‌زاده، زیرنظر و به ویراستاری رمضان حسن‌زاده، تهران: ویرایش‏‫، ۱۳۹۹، سی‌ودو، ۵۱۲ ص.

«ادبیات»

داستان بلند و رمان

دو کتاب زیر به‌صورت مشترک انتخاب شدند:

- بی‌نام پدر، نوشته سیدمیثم موسویان، قم: کتاب جمکران‏‫، ۱۳۹۹، ‏‫۲۷۰ ص.

- ماه غمگین، ماه سرخ، نوشتۀ رضا جولایی، ویراستار: علی حسن‌آبادی، تهران: چشمه‏‫، ۱۳۹۹، ‏‫۱۶۴ ص.

مجموعه داستان‏

دو کتاب زیر به‌صورت مشترک انتخاب شدند:

- ساعت دنگی: مجموعه داستان کوتاه سه‌گانه، نوشتۀ محمداسماعیل حاجی‌علیان، تهران: سورۀ مهر‏‫، ‏‫۱۳۹۹، ‏‫۲۳۶ ص.

- قدیس دیوانه: مجموعه داستان، نوشتۀ احمدرضا امیری‌سامانی، ویراستار: سیدجواد موسوی، تهران: یارمند؛ نشر صاد‏‫، ۱۳۹۹، ‏‫۱۵۲ ص.

شعر بزرگسال (محاوره)

- ردّ زنجیرهای بازشده: مجموعۀ ترانه، سرودۀ سیدمهدی نقبایی، رشت: ریما، ‏‫۱۳۹۹، ‏‫۶۸ ص.

نقد ادبی

تألیف

- آلبر کامو در ایران، تألیف محمدرضا فارسیان و فاطمه قادری، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد‏‫، ۱۳۹۹، ‏‫۳۲۰ ص.

ترجمه

- حدیث دیگران: شرق‌شناسی در برابر غرب‌شناسی (تصویرهای فرهنگی و ادبی ایران و فرانسه)، تألیف لیتیسیا نَنکت، ترجمۀ احیا عمل‌صالح و منیژه عبدالهی، تهران: تمدن علمی، ‏‫۱۳۹۹، ‏‫۲۷۲ ص.

متون قدیم

سه کتاب زیر به‌صورت مشترک انتخاب شدند:

- دیوان مولانا امیربهاءالدین برندق خجندی، تصحیح: امید سُروری، تهران: تراث اسلامی‏‫، ۱۳۹۹، ‏‫۴۸۲ ص.

- مجمل التواریخ و القصص، تصحیح اکبر نحوی، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار؛ با همکاری سخن‏‫، ۱۳۹۹، ‏‫۹۰۷ ص.

- رسائل خواجو: ‏‫شمع و شمشیر، سراجیّه شمس و سحاب، نمد و بوریا، تألیف ‏‫خواجوی کرمانی، تصحیح و تعلیقات: محمد شادروی‌منش و محمود عابدی، ‏‫تهران: ‏‫مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، ‏‫۱۳۹۹، هشتادوپنج، ۳۵۷، ۶ ص.

داستان و رمان عربی

- شیخ در محبس: رمانی براساس زندگی شیخ‌الرئیس بوعلی سینا، نوشتۀ یوسف زیدان، ترجمۀ علیرضا باقر، تهران: شایا، ۱۳۹۹، ۲۹۶ ص.

«تاریخ و جغرافیا»

تاریخ

تألیف

- بازرگانی و اصناف پیشه‌‎ور در عهد صفوی، تألیف مهدی کیوانی، تهران: مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی‏‫، مرکز پژوهش‌های ایرانی و اسلامی‏‫، ۱۳۹۹، ۲ ج، در یک مجلد (۶۹۵ ص).

تصحیح

- سفرنامۀ ناصرخسرو: بر پایۀ کهن‌ترین نسخۀ موجود در کتابخانۀ لکهنو، به‌کوشش محمدرضا توکلی‌صابری، تهران: علمی و فرهنگی‏‫، ۱۳۹۹، ‏‫۵۹۲ ص.

«کودک و نوجوان»

داستان تألیف کودک

- ماهک و پارچه‌باف‌های کلینجا ملینجا، نوشتۀ اعظم سبحانیان، ویراستار: مجید محبوبی، تصویرگر: فرشته جعفری‌فرمند، مشهد: آستان قدس رضوی، شرکت به‌نشر، ۱۳۹۹، ۱۰۴ ص.

شعر نوجوان

- سکوت به زبان مادری، سروده مهدی مردانی، تصویرگر: سیدرسول آمالی، تهران: سورۀ مهر‏‫، ۱۳۹۹، ۵۲ ص.

داستان ترجمه نوجوان

- شاگرد ته کلاس، نوشته آنجالی رئوف، ترجمۀ شهره نورصالحی، تهران: پیدایش، ۱۳۹۹، ۲۷۶ ص.

علوم انسانی نوجوان

- سرگذشت استعمار، تألیف مهدی میرکیایی، تهران: سورۀ مهر، ۱۳۹۹، ۱۵ ج.

علوم و فنون کودک

- علوم برای کودکان، تألیف مارگریت تیبرتی و دیگران، ترجمۀ مهناز عسگری، تهران: علمی و فرهنگی، کتاب‌های پرندۀ آبی، ۱۳۹۹، ۱۶ ج.

علوم و فنون نوجوان

- دایره‌المعارف مصور شگفتی‌های فضا، تألیف کلایو گیفورد، ترجمۀ ذوالفقار دانشی‌نسب، تهران: سایان، ۱۳۹۹، ۲۰۰ ص.