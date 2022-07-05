رویکرد دولت درحوزه فرهنگ حمایتی است/رتبه بالایی در حوزه نشر داریم

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اهدای جوایز پدید آورندگان آثار شایسته تقدیر سی و نهمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران صبح امروز سهشنبه ۱۳ تیر با حضور محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، یاسر احمدوند معاون فرهنگی وزیر ارشاد، علی رمضانی مدیر خانه کتاب و ادبیات ایران، مهدی رمضانی دبیر نهاد کتابخانههای عمومی کشور و حمید پارسانیا دبیر علمی جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در تالار رودکی برگزار شد.
در ابتدای این مراسم حمید پارسانیا، دبیر عملی جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران گفت: ۷۷ هزار ساعت برای داوری آثار انتخاب شده در جایزه کتاب سال زمان گذاشته شده است و حدود ۵۷ اثر برگزیده امروز شایان تقدیر شدند.
وی افزود: قلم و کتاب در همه مراحل هستی اثر خود را دارد و نظام هستی در تعبیر قرآنی در مقام بسط بهصورت کتابت رقم میخورد، کتاب مخزن فرهنگ است و زمانی که فرهنگ به صورت تمدن بروز میکند کتاب معنا مییابد؛ کسانی که با قلم مأنوس اند و آنچه را که کشف کردند به رشته تحریر در میآورند سازندگان فرهنگ هستند.
اگر فعالیتهای فرهنگی متکی به دانش نباشد مغلوب است
یاسر احمدوند، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه این مراسم گفت: دبیرخانه جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران هر سال فعال است و گروه ارزیابان در گروههای مختلف به این جایزه کمک بسیاری میکنند.
وی افزود: افتخار میکنیم قرنی که در ایران گذشت جایگاه علمی و دانش تولیدات علمی پیشرفت قابل توجهی داشته است چراکه در حوزه فرهنگ در هر زمینهای سرمایه گذاری کنیم اگر متکی به دانش نباشد مغلوب هستیم امیدوارم اجمال دانش و دانش پژوهی در کشور موجب تفضیل شود و برای توسعه دانش و پژوهش کارهای بیشتری شکل گیرد.
احمدوند گفت: متأسفانه بسیاری از آثار شما در شمارگان پاییز و با هزینه شخصی منتشر شده که زیبنده نیست و امیدواریم به شکلی گام بردایم که این مسئله حل و این حوزه ارتقا پیدا کند.
رویکرد دولت در حوزه فرهنگ نگاه حمایتی است
محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه این مراسم گفت: بخش اول این جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران با حضور رئیس جمهوری برگزار شد و امروز بخش تکمیلی آن انجام شد، این حوزه از حوزههای افتخارآمیز جمهوری اسلامی است و میتوان گفت حوزه نشر در طول عمر جمهوری اسلامی به یک بلوغ رسیده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: اگر اعداد و ارقام را مقایسه کنیم بین بیشتر کشورها رتبه بالایی در حوزه نشر داریم و به جایگاه بالایی رسیدهایم و علی رغم همه مشکلات در نمایشگاه کتاب اعداد خوبی خلق شد و میزان فروش ما به ۲۵۰ میلیارد رسید و یا شعار دولت در موضوع عدالت فرهنگی که همزمان با برگزاری حضوری نمایشگاه برگزاری مجازی را هم داشتیم نشان از عدالت فرهنگی است و عزیزان با یک گوشی ساده از دورترین نقاط کتاب خریداری کردند.
وی گفت: در بهمن ما نیز نمایشگاه مجازی را داشتیم که چیزی حدود ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار کتاب به فروش رسید که از دور افتادهترین نقاط کتاب خریداری شد و ما به صورت رایگان آن را به دست کتابخوانان ارسال کردیم برای مثال هزار و دویست و نود شهر و دوهزار و هشتصد روستا کتاب در نقاط محروم کتاب خریدند که کتابها به وسیله پست به صورت رایگان به دست مخاطبان رسید و ما تلاش میکنیم از نویسندگان ناشران و حتی فروشگاهها حمایت کنیم و با دولت قصد داریم در خصوص موضوع کتاب و کتابخوانی گام برداریم.
اسماعیلی با اشاره به اینکه دولت با همه مشکلات حوزه اقتصادی برای فرهنگ تلاش میکند افزود: نهضت کتابخوانی را طبق دستور رهبری در کار داریم و تلاش میکنیم با واردات کاغذ با ارز دولتی و حذف ارز ترجیحی این کار را حل کنیم نیاز امروز در حوزه نشر باید انجام شود چراکه رویکرد دولت در حوزه فرهنگ نگاه حمایتی است.
وی گفت: امید داریم مجموعههای همکار در وزارت خانه و در سایر بخشها تلاش کنند و وظیفه حمایتی خود را انجام دهیم تا در دوره جدید به ارتقا کمی و کیفی برسیم و همه تلاش خود را برای حل مشکلات صرف کنیم چراکه جریان فرهنگی در کشور یک جریان وسیع است و باید سربازان گمنام عرصه فرهنگ را پیدا کنیم و از آنها تقدیر کنیم در هرجایی از کشور و هر فرد از اصحاب رسانه و فرهنگ باید چتر حمایتی را احساس کنند.
آثار شایسته تقدیر سیونهمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام شدند:
«کلیات»
دانشنامهها و فرهنگها
- دانشنامه کتابداری و اطلاعرسانی، ویراست دوم، تألیف پوری سلطانی و شیفته سلطانی، تهران: فرهنگ معاصر، ۱۳۹۹، ۶۸۰ ص.
دانشنامهنگاری
- دانشنامه و دانشنامهنگاری: تاریخچه، روشها و نمونهها، طراحی و تدوین محمدمنصور هاشمی و حسین خندقآبادی، زیرنظر غلامعلی حدادعادل، تهران: بنیاد دایرهالمعارف اسلامی؛ کتاب مرجع، ۱۳۹۹، ۸۸۰ ص.
روزنامهنگاری و تاریخ مطبوعات
- تاریخ تحولات اجتماعی و روزنامهنگاری سیاسی در بروجرد ۱۳۳۲۱۲۸۵، تألیف محمد گودرزی (ا. فرهیخته)، تهران: سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۹، ۳۸۰ ص.
نسخ خطی
تألیف
دو کتاب زیر بهصورت مشترک انتخاب شدند:
- فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران، جلد ۱: از شمارۀ ۱۷۸۰۱ تا ۱۷۹۹۹، جلد ۲: از شمارۀ ۱۸۰۰۰ تا ۱۸۱۰۰، تألیف مریم تفضلیشادپور، تهران: سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۹، ۲ ج.
- فهرست نسخههای خطی فارسی کتابخانۀ کنگره (آمریکا)، تألیف علی صفریآققلعه، تهران: مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، ۱۳۹۹، بیستوچهار، ۳۱۶، ۷ ص.
ترجمه
- فهرست نسخههای خطی فارسی کتابخانۀ آکادمی علوم مجارستان، تألیف بندیک پِری با همکاری مژده محمدی و میکلوش شارکوزی، ترجمۀ پریسا کرمرضایی با همکاری مژده محمدی، تهران: وزارت امور خارجه، ادارۀ چاپ و انتشارات، ۱۳۹۸، ۳۴۶ ص.
«فلسفه و روانشناسی»
فلسفه غرب
- پدیدارشناسی روح، تألیف گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، ترجمۀ سیدمسعود حسینی و محمدمهدی اردبیلی، تهران: نی، ۱۳۹۹، ۶۸۸ ص.
منطق
تصحیح
- قسطاس الافکار فی المنطق، تألیف شمسالدین سمرقندی، تصحیح اسدالله فلاحی، تهران: مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۹۹، ۶۷۶، ۱۷ ص.
ترجمه
- منطق یا فن اندیشیدن [مشهور به منطقِ پوررویال]: بر اساس ویراست پنجم (۱۶۸۳)، تألیف آنتوان آرنو و پییر نیکول، ترجمۀ علیرضا اسدی، تهران: ققنوس، ۱۳۹۹، ۶۵۴ ص.
«دین»
کلیات اسلام
- صدرنامه: احوال و آثار آیتالله العظمی سیدصدرالدین صدر (م ۱۳۷۳ ق.) و فرزندش آیتالله سیدرضا صدر (م ۱۴۱۵ ق.)، بهاهتمام سیدباقر خسروشاهی، قم: مؤسسۀ کتابشناسی شیعه، با همکاری مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، ۱۳۹۹، ۲ ج.
علوم قرآنی
- رابطۀ قرآن و کتاب مقدس: بررسی دیدگاه آنجلیکا نویورت، تألیف سیدحامد علیزادهموسوی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۹، ۳۴۰ ص.
حدیث
تصحیح
- الفوائد المکیه: شرح الاستبصار، تألیف محمدامین الاسترآبادی، و تلیه حاشیه الاستبصار، تألیف محمدامین الاسترآبادی و محمد الاسترآبادی، تصحیح علی فاضلی، قم: مرکز فقهی ائمۀ اطهار (علیهمالسلام) ، ۱۳۹۹، ۸۰۸ ص.
فقه و اصول
- تحف العقول فی علم الاصول: تقریر ابحاث حسین وحید خراسانی، ج ۱، تألیف علی کرباسی، قم: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار حضرت آیتالله وحید خراسانی؛ مدرسه امام باقر العلوم (علیهالسلام) ، ۱۳۹۹.
ادیان دیگر
- دانشنامه فلسفه دین، ویراسته پل ادواردز و دونالد بورچرت، ترجمه، تألیف و تدوین انشاالله رحمتی، تهران: سوفیا، ۱۳۹۹، ۷۶۰ ص.
«علوم اجتماعی»
اقتصاد
- اقتصاد روایی: چگونه داستانهای ویروسی رخدادهای بزرگ اقتصادی را میسازند، تألیف رابرت شیلر، ترجمۀ سعید زرگریان، اصفهان: آموخته، ۱۳۹۹، ۴۱۶ ص.
«زبان»
زبانهای باستانی
- فارسی باستان: کتیبهها، واژهنامه، تألیف محمد حسندوست، ویراستار علمی: چنگیز مولایی، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۱۳۹۹، ۵۴۴ ص.
زبانشناسی
- نگاهی به تاریخ معنیشناسی، تألیف کورش صفوی، تهران: علمی، ۱۳۹۹، ۵۲۰ ص.
«علوم خالص»
کلیات و تاریخ علم
- التشریح، تألیف محمود بن مسعود عمادالدینشیرازی، تصحیح: محمدابراهیم ذاکر، تهران: مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، ۱۳۹۹، ۲ ج.
«علوم کاربردی»
علوم پزشکی
تألیف
- مرجع دندانپزشکی نظامی، تألیف رضا فکرآزاد، تهران: دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران؛ سازمان جهاد دانشگاهی تهران، ۱۳۹۹، ۵۲۶، ۳۷ ص.
ترجمه
سه کتاب زیر بهصورت مشترک انتخاب شدند:
- فلسفه پزشکی مقدماتی: انسانیکردن پزشکی مدرن، تألیف جیمز مارکم، ترجمۀ پیروزه شهباز، فرشته محمدیزاده، علی نجارنژاد، پردیس نعمتاللهی، آذر نعیمی و مازیار نعیمی، تهران: لوح فکر، ۱۳۹۹، ۴۹۲ ص.
- ریه در فعالیتهای بدنی و ورزش (سازگاریهای پاتوفیزیولوژیکی و توانبخشی)، تألیف آنالیسا کوگو، متئو بونینی و پائولو اونوراتی، ترجمۀ مصطفی قانعی، حسین شیروانی، رضا سبزواریراد، تهران: تیمورزاده نوین، ۱۳۹۹، ۲۷۸ ص.
- تهویه مکانیکی پِیل بِیم: کاربرد فیزیولوژیکی و بالینی، ویرایش ششم، تألیف جیمی کایرو، ترجمۀ معصوم خوشفطرت، امیر واحدیانعظیمی، مرضیه یوسفی و فرشید رحیمیبشر، تهران: آناطب، ۱۳۹۹، ۷۲۸ ص.
دامپزشکی
دو کتاب زیر بهصورت مشترک انتخاب شدند:
- بیماریهای دستگاه گوارش در اسبهای ایران، تألیف فریدون رضازاده، تهران: سازمان جهاد دانشگاهی تهران، ۱۳۹۹، ۴۴۲ ص.
- فارماکولوژی کاربردی دامهای کوچک، تألیف سیدمحمد فقیهی، تهران: سیمین، ۱۳۹۹، ۱۶۰۰ ص.
مهندسی برق
- کنترل دیجیتال و غیرخطی، تألیف محمدعلی معصومنیا، تهران: دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۹، ۴۹۴ ص.
مهندسی مواد و معدن
- پوششهای نفوذی، تألیف محمود علیافخضرایی، ویراستار: عبدالسلام کریمزاده، تهران: دانشبنیاد، ۱۳۹۹، ۷۸۲ ص.
مهندسی کشاورزی و دامپروری
- اصلاح چوب و فرآوردههای مرکب: روشهای صنعتی و نوین، تألیف مریم قربانی، ساری: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ۱۳۹۹، ۷۰۸ ص.
«هنر»
کلیات هنر
- نگاه و نقاشی: منطق نگاه خیره، تألیف نورمن برایسون، ترجمۀ مهدی حبیبزاده، تهران: حرفۀ نویسنده، ۱۳۹۹، ۳۵۲ ص.
هنرهای تجسمی
دو کتاب زیر بهصورت مشترک انتخاب شدند:
- سطر مستور: تاریخ و سبکشناسی کوفی شرقی، تألیف مهدی صحراگرد، تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران؛ مشهد: بنیاد بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا (علیهالسلام)، ۱۳۹۹، ۴۰۲ ص.
- فرش کاشان در سایه روشن تاریخ، تألیف شیرین صوراسرافیل، ترجمۀ سارا صفاتی، تهران: کتابسرای میردشتی؛ فرهنگسرای میردشتی، ۱۳۹۹، ۶۵۶ ص.
عکاسی
- تاریخ فرهنگی عکاسی، تألیف مری وارنر مارین، ترجمۀ هادی آذریازغندی، تایماز پورمحمد، نیلوفر سَرلَتی، نگین شیدوش، کیوان موسویاقدم و مهران مهاجر، تهران: حرفۀ نویسنده، ۱۳۹۹، ۶۴۸ ص.
هنرهای نمایشی
سه کتاب زیر بهصورت مشترک انتخاب شدند:
- فلسفه و تئاتر: یک دیباچه، تألیف تام استرن، ترجمۀ علی منصوری، تهران: بیدگل، ۱۳۹۹، ۳۲۰ ص.
- فلسفۀ فیلمنامه، تألیف تد نانیچلی، ترجمۀ احسان شاهقاسمی، تهران: علمی و فرهنگی، ۱۳۹۹، چهارده، ۴۶۸ ص.
- مدرنیسم در سینما: سینمای هنری اروپا (۱۹۵۰۱۹۸۰)، تألیف آندراش بالینت کوواچ، ترجمۀ محمدرضا سهرابی، تهران: علمی و فرهنگی، ۱۳۹۹، بیستوهفت، ۶۷۸ ص.
معماری و شهرسازی
تألیف
- شهرسازی در مدار پیاده راهوری، تألیف مصطفی بهزادفر و کیومرث حبیبی، تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۹۹، ۷۸۰ ص.
ترجمه
- تاریخ طراحی داخلی از ۱۹۰۰، تألیف آن مسی، ترجمۀ حمیدرضا انصاری، تهران: سمت؛ پژوهشکدۀ تحقیق و توسعه علوم انسانی، ۱۳۹۹، پنج، ۳۰۴ ص.
موسیقی
تألیف
- سازشناسی کاربردی: سازهای موسیقی کلاسیک ایران، تألیف مجید کولیوند، تهران: نای و نی، ۱۳۹۹، ۱۵۲ ص.
ترجمه
- درآمدی بر فلسفۀ موسیقی، تألیف رابرت آگوستوس شارپ، ترجمۀ حسن خیاطی، تهران: بان، ۱۳۹۹، ۳۱۲ ص.
تربیت بدنی
- کاربرد روانشناسی تربیتی در مربیگری ورزشکاران، تألیف جفری هوبر، ترجمۀ امیر دانا، گلین مهدینژادگرجی، سحر محرابیپری، میترا مصلحیجویباری و رمضان حسنزاده، زیرنظر و به ویراستاری رمضان حسنزاده، تهران: ویرایش، ۱۳۹۹، سیودو، ۵۱۲ ص.
«ادبیات»
داستان بلند و رمان
دو کتاب زیر بهصورت مشترک انتخاب شدند:
- بینام پدر، نوشته سیدمیثم موسویان، قم: کتاب جمکران، ۱۳۹۹، ۲۷۰ ص.
- ماه غمگین، ماه سرخ، نوشتۀ رضا جولایی، ویراستار: علی حسنآبادی، تهران: چشمه، ۱۳۹۹، ۱۶۴ ص.
مجموعه داستان
دو کتاب زیر بهصورت مشترک انتخاب شدند:
- ساعت دنگی: مجموعه داستان کوتاه سهگانه، نوشتۀ محمداسماعیل حاجیعلیان، تهران: سورۀ مهر، ۱۳۹۹، ۲۳۶ ص.
- قدیس دیوانه: مجموعه داستان، نوشتۀ احمدرضا امیریسامانی، ویراستار: سیدجواد موسوی، تهران: یارمند؛ نشر صاد، ۱۳۹۹، ۱۵۲ ص.
شعر بزرگسال (محاوره)
- ردّ زنجیرهای بازشده: مجموعۀ ترانه، سرودۀ سیدمهدی نقبایی، رشت: ریما، ۱۳۹۹، ۶۸ ص.
نقد ادبی
تألیف
- آلبر کامو در ایران، تألیف محمدرضا فارسیان و فاطمه قادری، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۹، ۳۲۰ ص.
ترجمه
- حدیث دیگران: شرقشناسی در برابر غربشناسی (تصویرهای فرهنگی و ادبی ایران و فرانسه)، تألیف لیتیسیا نَنکت، ترجمۀ احیا عملصالح و منیژه عبدالهی، تهران: تمدن علمی، ۱۳۹۹، ۲۷۲ ص.
متون قدیم
سه کتاب زیر بهصورت مشترک انتخاب شدند:
- دیوان مولانا امیربهاءالدین برندق خجندی، تصحیح: امید سُروری، تهران: تراث اسلامی، ۱۳۹۹، ۴۸۲ ص.
- مجمل التواریخ و القصص، تصحیح اکبر نحوی، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار؛ با همکاری سخن، ۱۳۹۹، ۹۰۷ ص.
- رسائل خواجو: شمع و شمشیر، سراجیّه شمس و سحاب، نمد و بوریا، تألیف خواجوی کرمانی، تصحیح و تعلیقات: محمد شادرویمنش و محمود عابدی، تهران: مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، ۱۳۹۹، هشتادوپنج، ۳۵۷، ۶ ص.
داستان و رمان عربی
- شیخ در محبس: رمانی براساس زندگی شیخالرئیس بوعلی سینا، نوشتۀ یوسف زیدان، ترجمۀ علیرضا باقر، تهران: شایا، ۱۳۹۹، ۲۹۶ ص.
«تاریخ و جغرافیا»
تاریخ
تألیف
- بازرگانی و اصناف پیشهور در عهد صفوی، تألیف مهدی کیوانی، تهران: مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسلامی، مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی، ۱۳۹۹، ۲ ج، در یک مجلد (۶۹۵ ص).
تصحیح
- سفرنامۀ ناصرخسرو: بر پایۀ کهنترین نسخۀ موجود در کتابخانۀ لکهنو، بهکوشش محمدرضا توکلیصابری، تهران: علمی و فرهنگی، ۱۳۹۹، ۵۹۲ ص.
«کودک و نوجوان»
داستان تألیف کودک
- ماهک و پارچهبافهای کلینجا ملینجا، نوشتۀ اعظم سبحانیان، ویراستار: مجید محبوبی، تصویرگر: فرشته جعفریفرمند، مشهد: آستان قدس رضوی، شرکت بهنشر، ۱۳۹۹، ۱۰۴ ص.
شعر نوجوان
- سکوت به زبان مادری، سروده مهدی مردانی، تصویرگر: سیدرسول آمالی، تهران: سورۀ مهر، ۱۳۹۹، ۵۲ ص.
داستان ترجمه نوجوان
- شاگرد ته کلاس، نوشته آنجالی رئوف، ترجمۀ شهره نورصالحی، تهران: پیدایش، ۱۳۹۹، ۲۷۶ ص.
علوم انسانی نوجوان
- سرگذشت استعمار، تألیف مهدی میرکیایی، تهران: سورۀ مهر، ۱۳۹۹، ۱۵ ج.
علوم و فنون کودک
- علوم برای کودکان، تألیف مارگریت تیبرتی و دیگران، ترجمۀ مهناز عسگری، تهران: علمی و فرهنگی، کتابهای پرندۀ آبی، ۱۳۹۹، ۱۶ ج.
علوم و فنون نوجوان
- دایرهالمعارف مصور شگفتیهای فضا، تألیف کلایو گیفورد، ترجمۀ ذوالفقار دانشینسب، تهران: سایان، ۱۳۹۹، ۲۰۰ ص.
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