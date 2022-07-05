عملیات پهپادی حزب الله، موضع لبنان در مذاکرات دریایی را تقویت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع نزدیک به حزب الله لبنان در گفتگو با شبکه لبنانی OTV در ارتباط با عملیات اخیر پهپادی حزب الله بر فراز میدان گازی کاریش، اظهار نظر کرد.

وی در این باره گفت: این پیام باید به طرف مقابل می‌رسید، اقدام حزب الله در راستای تقویت موضع لبنان در مذاکرات ترسیم مرزهای دریایی انجام شد.

وی افزود: حزب الله همواره نشان داده که روی مساله حاکمیت ملی لبنان حساسیت دارد و رژیم صهیونیستی نیز در مقابل می‌داند که بدون توافق با لبنان نمی‌تواند فعالیت استخراج از میدان گازی کاریش را آغاز کند.

این منبع نزدیک به حزب الله در ادامه افزود: اخیراً پیامی از سوی آمریکایی‌ها به بیروت ارسال شده که مفاد آن این بوده است؛ تا دو ماه آینده درباره ترسیم مرزهای دریایی توافق بشود یا نشود، اسرائیل استخراج گاز از میدان کاریش را آغاز خواهد کرد، به نظر شما این گونه مسائل حاکمیت ملی لبنان را نقض نمی‌کند؟

گفتنی است سه روز پیش حزب الله لبنان در پی ادامه تعلل آمریکا و رژیم صهیونیستی در مذاکرات ترسیم دریایی، که با آغاز عملیات استخراج گاز از میدان کاریش (در مناطق مورد منازعه دریایی میان لبنان و رژیم صهیونیستی) همراه شده است، سه فروند پهپاد را بر فراز این میدان گازی به پرواز درآورد، مسأله‌ای که با ترس و وحشت صهیونیست‌ها همراه شد و برخی تحلیلگران این رخداد را عامل تحرک بخش به مذاکرات ترسیم مرزهای دریایی میان لبنان و رژیم صهیونیستی در دریای مدیترانه عنوان کردند.