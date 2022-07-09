قیمت نفت خام کاهشی شد؛ برنت ۱۰۴ دلار و۲۹ سنت

به گزارش خبرگزاری مهر قیمت نفت در معاملات پرنوسان روند کاهشی در پی گرفت زیرا ترس از کند شدن تقاضا به دلیل رکود احتمالی همچنان ادامه دارد و تأثیر آن بر کمبود عرضه بیشتر است.

بانک‌های مرکزی در سراسر جهان نرخ‌های بهره را برای کنترل تورم افزایش می‌دهند، که این نگرانی را تقویت می‌کند که هزینه‌های وام‌دهی ممکن است مانع رشد شود.

این در حالی است که این ممکن است تقاضای نفت را تضعیف کند، بر این اساس نفت خام برنت، ۳۶ سنت یا ۰.۳ درصد کاهش یافت و به ۱۰۴.۲۹ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۵۰ سنت یا ۰.۵ درصد کاهش به ۱۰۲.۲۳ دلار در هر بشکه رسید.

در اواخر روز جمعه، توجه به آخرین داده‌های مشاغل ایالات متحده معطوف خواهد شد که انتظار می‌رود افزایش ۲۶۸۰۰۰ حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ماه ژوئن را نشان دهد.