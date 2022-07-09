دعای عرفه در ۹شهرستان کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید هاشم موسوی نیا گفت: زمان آغاز این آئین معنوی در یاسوج ساعت ۱۸ امروز مصادف با نهم ذیحجه در پارک ولایت شهر یاسوج است.

معاون فرهنگی بیان کرد: برنامه‌های جداگانه‌ای نیز به مناسبت روز عرفه از سوی برخی هیأت‌های مذهبی شهرستان بویراحمد در تپه نورالشهدا و حرم امامزاده عبدالله (ع) شهر یاسوج تدارک دیده شده است.

موسوی نیا با بیان اینکه ویژه برنامه قرائت دعای عرفه در دیگر شهرستان‌های کهگیلویه و بویراحمد نیز برگزار می‌شود گفت: برگزاری آئین معنوی قرائت دعای عرفه در بقاع متبرکه کهگیلویه و بویراحمد نیز پیش بینی شده است.

وی بیان کرد: مراسم قرائت دعای پرفیض عرفه ساعت ۱۷ امروز شنبه ۱۸ تیر در مصلی امام خمینی (ره) شهر دهدشت برگزار می‌شود.

وی از عموم مردم شهر یاسوج و شهرستان‌های مختلف کهگیلویه و بویراحمد برای شرکت گسترده و پرشور در این آئین معنوی دعوت کرد.



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