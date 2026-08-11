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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۱۴

تعویض پرچم‌های بزرگ ایران در دو نقطه شاخص شهر یاسوج

تعویض پرچم‌های بزرگ ایران در دو نقطه شاخص شهر یاسوج

یاسوج- شهردار یاسوج از تعویض و اهتزاز مجدد دو پرچم بزرگ جمهوری اسلامی ایران در پارک ولایت و تپه نورالشهدای این شهر خبر داد.

کیوان آشنا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت پرچم جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: پرچم جمهوری اسلامی ایران نماد عزت، استقلال، هویت و سربلندی ملت بزرگ ایران است و اهتزاز آن در نقاط مختلف شهر، یادآور هویت ملی، ارزش‌های انقلاب اسلامی و پیوند مردم با آرمان‌های کشور است.

وی افزود: توجه به عناصر هویتی در منظر شهری، علاوه بر ایجاد جلوه‌ای مناسب در فضای عمومی شهر، می‌تواند نقش مهمی در تقویت حس تعلق شهروندان و انتقال مفاهیم ملی و فرهنگی به نسل‌های مختلف داشته باشد.

شهردار یاسوج با اشاره به موقعیت پارک ولایت و تپه نورالشهدا در شهر یاسوج بیان کرد: این دو مکان از نقاط مهم، شاخص و پرتردد شهر یاسوج محسوب می‌شوند و به دلیل موقعیت و ارتفاع مناسب، ظرفیت خوبی برای نصب پرچم جمهوری اسلامی ایران دارند.

وی گفت: در همین راستا پرچم‌های جدید جمهوری اسلامی ایران با ابعاد مناسب، کیفیت مطلوب و متناسب با شرایط محیطی تهیه و با رعایت الزامات فنی و ایمنی در محل‌های تعیین‌شده نصب شده است.

آشنا تصریح کرد: این پرچم‌ها هم‌اکنون بر فراز پارک ولایت و تپه نورالشهدا به اهتزاز درآمده‌اند و از نقاط مختلف شهر قابل مشاهده هستند؛ اقدامی که می‌تواند ضمن تقویت سیمای هویتی یاسوج، به زیبایی بصری و ساماندهی منظر شهری نیز کمک کند.

کد مطلب 6913752

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    نظرات

    • IR ۱۵:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      0 0
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      احسنت
    • IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      0 0
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      دستش دردنکنه
    • IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      0 0
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      ممنون از آقای شهردار
    • IR ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
      0 0
      پاسخ
      ممنون که بالاخره پرچم تپه نورالشهدا عوض شد
    • IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
      0 0
      پاسخ
      احسنت به این کار زیبا

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