برگزاری سومین دوره رویداد ملی «امت احمد» در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدهاشم موسوی‌نیا ظهر سه شنبه از برگزاری سومین دوره رویداد ملی «امت احمد» همزمان با سالروز ولادت امام صادق (ع) در یاسوج خبر داد.

وی با اشاره به استقبال مردم از این رویداد در سال‌های گذشته، اظهار کرد: این برنامه که پایه‌گذاری آن از استان کردستان آغاز شده است، امسال نیز در سراسر کشور برگزار می‌شود و کهگیلویه و بویراحمد در سال گذشته از استان‌های برتر در برگزاری این محفل بزرگ قرآنی بود.

معاون فرهنگی و اجتماعی دفتر نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد افزود: سال گذشته با همکاری دستگاه‌های اجرایی، این مراسم با شکوه در یاسوج و شهرستان‌هایی از جمله گچساران و دهدشت برگزار شد و امسال نیز تلاش می‌شود این رویداد با کیفیت و گستردگی بیشتری برگزار شود.

وی با اشاره به تغییر زمان برگزاری مراسم امسال، تصریح کرد: این مراسم روز یکشنبه ۸ شهریورماه، پس از اقامه نماز مغرب و عشا آغاز می‌شود و تا حدود ساعت ۲۱ تا ۲۲ در خیابان جمهوری اسلامی یاسوج ادامه خواهد داشت.

حجت الاسلام موسوی نیا بیان کرد: در سال‌های گذشته برنامه از ساعت ۱۶ آغاز می‌شد، اما امسال با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، زمان برگزاری به بعد از نماز مغرب و عشا تغییر یافته است.

پیش‌بینی تمهیدات ترافیکی و خدماتی برای «امت احمد»

وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی در برگزاری این رویداد، گفت: با توجه به نامه وزیر کشور و تأکید بر همکاری استانداران با نهادهای مرتبط، به‌ویژه اداره کل تبلیغات اسلامی، نیازمندی‌ها و مصوبات این برنامه به صورت دسته‌بندی شده به دستگاه‌های متولی ابلاغ خواهد شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی دفتر نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: فضاسازی و آذین‌بندی خیابان، شست‌وشوی معبر، تأمین آب آشامیدنی، برق و تانکر آب یخ از جمله خدماتی است که برای برگزاری این مراسم پیش‌بینی شده است.

وی افزود: تمهیدات لازم برای مدیریت ترافیک، تأمین امنیت، پوشش خبری صدا و سیما و حضور تیم‌های پزشکی نیز در نظر گرفته شده است تا این مراسم در فضایی مناسب برگزار شود.

حضور قاریان ملی و بین‌المللی در جشن «امت احمد»

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این رویداد، اظهار کرد: حضور قاریان ملی و بین‌المللی، اجرای گروه‌های تئاتر، برپایی مواکب و نورافشانی در پایان مراسم از جمله برنامه‌های سومین دوره «امت احمد» خواهد بود.

حجت الاسلام موسوی نیا گفت: در بخش جنبی این مراسم نیز جوایزی برای افرادی که نامشان با پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) مرتبط است و همچنین جوایز عمومی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: سال گذشته جوایز این برنامه با همکاری دستگاه‌هایی از جمله شرکت آب منطقه‌ای، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، اداره صنعت، معدن و تجارت و اداره ورزش و جوانان تأمین شد.

برگزاری برنامه‌های «امت احمد» در مساجد و شهرستان‌ها

معاون فرهنگی و اجتماعی دفتر نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: علاوه بر برنامه محوری در خیابان جمهوری اسلامی یاسوج، مراسم «امت احمد» در مساجد، هیئت‌های مذهبی و سایر شهرستان‌های استان نیز با حضور روحانیون مستقر برگزار خواهد شد.

وی در پایان از دستگاه‌های اجرایی خواست کارکنان خود را به همراه خانواده‌هایشان برای حضور در این محفل معنوی دعوت کنند و گفت: حضور گسترده مردم و خانواده‌ها می‌تواند به باشکوه‌تر برگزار شدن این رویداد ملی کمک کند.