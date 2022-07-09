بازیگر نقش رییس جمهور در سریال «۲۴» درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، گریگوری ایتزین بازیگری که در نقش رییس جمهور منفی در سریال «۲۴» بازی کرده بود، دیروز در ۷۴ سالگی درگذشت.

خبر درگذشت وی را در شبکه‌های اجتماعی جان کاسار کارگردان و تهیه‌کننده «۲۴» اعلام کرد. سخنگوی این بازیگر این خبر را تایید کرد. دلیل فوت وی عوارض ناشی از یک جراحی اورژانسی ذکر شده است.

کاسار در توییتی نوشت: او یکی از با استعدادترین بازیگرانی بود که افتخار همکاری با وی را داشتم؛ اما پیش از آن او یک مرد بزرگ بود. خانواده «۲۴» هرگز چیزی جز عشق و ادای احترام به وی نداشتند و دلتنگش خواهند شد.

ایتزین برای بازی در نقش رییس‌جمهوری خیانتکار که یادآور رفتار نیکسون بود، در سریال «۲۴» ۲ نامزدی جایزه امی را کسب کرد. نقش «رییس جمهوری چارلز لوگان» در سریال درام «۲۴» در فصل چهارم نقشی مکمل و در عین حال مهم بود و بار دیگر در فصل هشتم همین سریال در قالب رییس جمهوری که برکنار شده ظاهر شد و نقشی مهمان داشت و برای آن هم یک نامزدی امی گرفت.

این بازیگر در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۱۳ گفت این نقش زندگی حرفه‌ای‌اش را دگرگون کرد. وی افزود: یک تغییر طوفانی بود. من که بازیگر نقش‌های کوتاه و نقش‌هایی در این سطح بودم یک دفعه شدم بازیگر نقش‌های شرور ….

ایتزین در بی‌شمار سریال بازی کرده بود که بازی در نقش پدر همسر فیبی در «فرندز»، بازی در ۵ نقش مختلف مهمان در «پیشتازان فضا»، «‌سی اس‌آی»، «هانا مونتانا»، «کدبانوهای وامانده»، «منتالیست»، «بیگ لاو»، «روزی روزگاری»، «کد سیاه» و آخرین‌شان «رزیدنت» سال ۲۰۱۹ از جمله آنها بودند.

این بازیگر روی صحنه هم درخشیده بود و برای بازی در «چرخه کنتاکی» درباره غرب آمریکا، نامزدی تونی را در کارنامه داشت. «لینکلن»، «نیمه ماه مارس» و «ترس و نفرت در لاس وگاس» شماری از تجربه‌های سینمایی وی هستند.