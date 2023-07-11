مانی کوتو نویسنده و تهیه کننده «۲۴» از دنیا رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، مانی کوتو نویسنده و تهیه کننده کوبایی‌الاصل که برای کارش در ۴ فصل از سریال «۲۴» جایزه امی را برده بود و سازنده ۲ فصل از «داستان‌های ترسناک آمریکایی» بود، درگذشت. وی ۶۲ سال داشت.

سخنگوی خانواده وی اعلام کرد کوتو که عشق دوران کودکی‌اش به «پیشتازان فضا» و فیلمسازی با دوربین سوپر هشت راه وی را گشود و منجر به ۴۰ سال فعالیت در سینما و تلویزیون شد، یکشنبه در خانه خود در پاسادنا پس از ۱۳ ماه مبارزه با سرطان پانکراس از دنیا رفت.

کوتو همچنین سازنده ۲ فصل آخر سریال «سفر ستاره‌ای: اینترپرایز» در فاصله ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ و ۳ فصل آخر سریال «دکستر» در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ بود و اپیزودهایی را خلق کرد که عناصر کلاسیک را به دنباله‌های سریال محبوبش بازگرداند.

خانواده او یادآوری کردند که عشق او به «پیشتازان فضا» در زندگی و جهان بینی او نفوذ کرد و وی به پتانسیل بی‌کران نوع بشر باور داشت.

کوتو جایزه امی را برای سریال درام برجسته «۲۴» در سال ۲۰۰۶ برای تولید فصل پنجم این سریال با بازیگری کیفر ساترلند دریافت کرد. او تا پایان فصل هشتم و پایانی آن در سریال ماندگار شد و سپس دنباله‌های آن «یک روز دیگر زنده بمان» و«میراث ۲۴» را نوشت و تولید کرد که به ترتیب در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶-۲۰۱۷ پخش شدند.

کوتو به عنوان تهیه کننده اجرایی در مجموعه گلچین «داستان ترسناک آمریکایی» در فاصله سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ کار کرد. وی سازنده «اودیسه ۵» هم بود که به مدت ۲ فصل (۰۳-۲۰۰۲) در شبکه شوتایم پخش شد.

مانوئل هکتور کوتو ۱۰ ژوئن ۱۹۶۱ در هاوانا به دنیا آمده بود. پدر وی که او نیز مانوئل نام داشت پزشک و مادرش نورما معلم بودند و خانواده سال ۱۹۶۲ به آمریکا مهاجرت کرد. کوتو در نیواورلئان تحصیل کرد و سال ۱۹۸۳ به لس‌آنجلس رفت و کارش را با کار در زمینه تبلیغات آغاز کرد.