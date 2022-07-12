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کد مطلب 5536182
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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۹:۴۲

تصاویری کم نظیر از شکوه مرال، سلطان جنگل‌های هیرکانی

تصاویری کم نظیر از شکوه مرال، سلطان جنگل‌های هیرکانی

تصاویری کم نظیر از زیبایی و شکوه مرال، سلطان جنگل‌های هیرکانی در ارتفاعات استان مازندران را مشاهده می‌نمایید.

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    نظرات

    • IR ۱۷:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      3 2
      پاسخ
      مرال زیباست اما تشبیه کردن به سلطان جنگل اوج بی سلیقگی است
    • سید دانیال IR ۲۱:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      2 1
      پاسخ
      باید حفاظت بیشتر بشه جوری که راحت مردم بتونن ببینن ..به امید اون روزی که جنگلهای هیرکانی اباد و پراز حیوانات زیبا درختان هم بدون هیچ سوبسید کارخانجات چوب نوسان گرن کع مآل .....به امید خدا فقط درخت بکاریم نه که قعط کنیم
    • سید دانیال IR ۲۱:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      2 1
      پاسخ
      باید حفاظت بیشتر بشه جوری که راحت مردم بتونن ببینن ..به امید اون روزی که جنگلهای هیرکانی اباد و پراز حیوانات زیبا درختان هم بدون هیچ سوبسید کارخانجات چوب نوسان گرن کع مآل .....به امید خدا فقط درخت بکاریم نه که قعط کنیم

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