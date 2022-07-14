دریافت 6 MB کد مطلب 5538185 https://mehrnews.com/xY5Dc ۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۵۴ کد مطلب 5538185 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۵۴ نصب پرچم در ایوان طلای حرم امیرالمومنین (ع) به مناسبت عید غدیر در این فیلم نصب پرچم در ایوان طلای حرم مطهر امیرالمومنین علی علیه السلام به مناسبت عید غدیر خم را مشاهده مینمایید. کپی شد مطالب مرتبط پرچم گنبد امام رضا (ع) تعویض شد دوخت پرچم سیاه گنبد اباعبدالله علیه السلام در آستانه ماه محرم مراسم استقبال از پرچم متبرک حرم مطهر امام رضا(ع) در تانزانیا مولودی «میخوام که نوکرت باشم» با نوای حاج محمود کریمی آمادهسازی حرم مطهر امام حسین علیه السلام برای ماه محرم حرم مطهر رضوی در سوگ شهادت امام صادق علیهالسلام سیاهپوش شد مولودی «هل الدین الا الحب» با نوای حاج مهدی رسولی برچسبها نجف اشرف امیرالمومنین(ع) عید سعید غدیرخم
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