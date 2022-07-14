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کد مطلب 5538185
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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۵۴

نصب پرچم در ایوان طلای حرم امیرالمومنین (ع) به مناسبت عید غدیر

نصب پرچم در ایوان طلای حرم امیرالمومنین (ع) به مناسبت عید غدیر

در این فیلم نصب پرچم در ایوان طلای حرم مطهر امیرالمومنین علی علیه السلام به مناسبت عید غدیر خم را مشاهده می‌نمایید.

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    نظرات

    • M.M IR ۲۱:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
      2 0
      پاسخ
      صل الله علیک یا علی بن ابی طالب....

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