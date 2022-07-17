دریافت 20 MB کد مطلب 5539670 https://mehrnews.com/xY6fw ۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۱۸ کد مطلب 5539670 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۱۸ به مناسبت عید غدیر خم؛ مولودی «هل الدین الا الحب» با نوای حاج مهدی رسولی در این فیلم مولودی «هل الدین الا الحب» با نوای حاج مهدی رسولی را به مناسبت عید غدیر خم مشاهده مینمایید. کپی شد مطالب مرتبط اشعار غدیری صابر خراسانی در کنار خانه کعبه ۱۰۰ هزار بسته معیشتی ویژه عید غدیر خم در مازندران توزیع شد مولودی خوانی حاج محمود کریمی سیر تا پیاز ماجرای مهمونی ۱۰ کیلومتری عید غدیر نمازی ۱۲ رکعتی که در شب عید غدیر خم خوانده می شود نصب پرچم در ایوان طلای حرم امیرالمومنین (ع) به مناسبت عید غدیر مداحی «ای امید آخرم» با نوای حاج محمود کریمی برچسبها نوحه و مداحی مهدی رسولی عید سعید غدیرخم جشن عید غدیر امیرالمومنین(ع) مهمونی کیلومتری غدیرخم عید غدیر 1401
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