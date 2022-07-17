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کد مطلب 5539670
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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۱۸

به مناسبت عید غدیر خم؛

مولودی «هل الدین الا الحب» با نوای حاج مهدی رسولی

مولودی «هل الدین الا الحب» با نوای حاج مهدی رسولی

در این فیلم مولودی «هل الدین الا الحب» با نوای حاج مهدی رسولی را به مناسبت عید غدیر خم مشاهده می‌نمایید.

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