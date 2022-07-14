۸ هزار معلول پشت نوبت بهزیستی اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله نصر در نشست خبری که به مناسبت هفته بهزیستی برگزار شد، با بیان اینکه آمار زنان فاقد سرپرست خانوار پشت نوبت دریافت خدمات بهزیستی استان اصفهان صفر است، اظهار داشت: این در حالی است که در حوزه توان بخشی معلولان با مشکلاتی روبه رو هستیم و اکنون نزدیک به هشت هزار خانواده‌ای که اطلاعات آنان به کمیسیون رفته و آماده ورود به چرخه بهزیستی هستند پشت نوبت خدمات حمایتی قرار دارند.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود که قانون جامع حمایت از معلولان در رابطه با مستمری مددجویان اجرایی شود؛ قانونی که بر اساس آن ۲۰ درصد از حداقل دستمزد کارگری باید به خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی پرداخت شود اما همچنان از این اعتبار عقب ماندیم.

ارائه خدمات مستمر و غیر مستمر به ۱۳۲ هزار معلول

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه این سازمان به ۱۳۲ هزار معلول در استان خدمات مستمر و غیر مستمر ارائه می‌دهد، گفت: خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی با توجه به شرایط اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای مواجه اند و یکی از مشکلات جامعه معلولان ما تأمین اعتبار رهن و اجاره بهای مسکن با توجه به رشد بی سابقه آن است.

نصر با اشاره به ملاقات روزانه و هفتگی با مددجویان در خصوص مشکلات رهن و اجاره بها مسکن، خاطرنشان کرد: دولت و مجلس برنامه‌ای برای رایگان کردن قبوض آب، برق و گاز دارد که در اصفهان از طریق ۱۰۰ مرکز اقداماتی در این زمینه شد و تا پایان تیرماه مابقی مددجویان از طریق سامانه‌های مرتبط می‌توانند ثبت نام کنند.

وی با اشاره به اینکه آئین نامه ساماندهی کودکان خیابانی و کار، ۱۱ دستگاه را موظف کرده است، افزود: پیش تر تقریباً دستگاه‌ها به وظایف خود برای ساماندهی کودکان خیابانی عمل نمی‌کردند اما با توجه به همکاری دادستانی اکنون پنج کارگروه تشکیل شده و در حال پیگیری است.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه در خصوص جذب کودکان کار اتباع خارجی با همکاری اداره کل اتباع در حال انجام است، ادامه داد: خشکسالی به آسیب‌های استان منجر شده که خانواده‌ها در سکونتگاه‌های غیر رسمی و محله‌هایی که سکونت در ارزان است، ساکن شوند و به دلیل این مشکلات سکونتگاهی، کودکان را برای کار به خیابان بفرستند.

نصر با بیان اینکه بهزیستی برای حمایت از کودکان کار و خانواده‌های آنان می‌تواند ماهانه نفری ۴۲۰ هزار تومان پرداخت کند، افزود: این در حالی است که برخی کودکان کار ممکن است روزانه درآمدی بیشتر از این مبلغ داشته باشند و این مشکلات را زیادتر می‌کند.

وی گسترش دفاتر اورژانس اجتماعی در شهرستان‌های استان را از جمله برنامه‌های سازمان بهزیستی استان عنوان کرد و گفت: استخدام پنجاه نفر نیروی مددکار در سال جاری به صورت قراردادی در دستور کار است.

نخستین مرکز اعصاب و روان کودکان کشور در اصفهان راه اندازی شد

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان از آغاز ثبت‌نام مسکن معلولان خبر داد و گفت: هم اکنون پروژه ۱۰۴ واحدی مسکن در شهرستان خمینی شهر در مرحله گودبرداری است.

نصر، تشکیل گروه‌های همیار را از جمله اقدامات در حوزه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار دانست و گفت: در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی و کمپ‌ها امسال و با توجه به سیاست استان مرکز ماده ۱۶ برای نگهداری زنان دارای اعتیاد در باغ فدک افتتاح خواهد شد.

وی ابراز داشت: اصفهان تنها استانی است که مرکز کودکان اعصاب و روان در آن راه اندازی شده و مورد استفاده سراسر کشور است، اکنون مرکز پسرانه با ظرفیت ۱۰ نفر در خمینی شهر و مرکز دخترانه در شهرستان تیران و کرون به کودکان زیر ۱۸ سال خدمات می‌دهد.

وی با بیان اینکه امسال کودکان زیر سه سال که مشکلات ذهنی و جسمی حرکتی داشتند در قالب همکاری یک مرکز خیریه جدا شدند، اضافه کرد: ۱۰ کودک در سال جاری از شیرخوارگاه نرجس جدا شدند و اکنون در یک مرکز هیئات امنایی نگهداری می‌شوند.

وی با بیان اینکه درخصوص حمل و نقل رایگان معلولان مشکل داریم، خاطرنشان کرد: در دوره شورای شهر و شهردار سابق مصوبات و اعتباراتی برای تسهیل حمل و نقل معلولان تصویب شد اما هنوز به دست بهزیستی نرسیده است.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه در زمینه اشتغالزایی برنامه‌ای برای توانمندسازی جامعه تحت پوشش در دستور کار داریم، افزود: امسال علاوه بر اعتباراتی که برای ما در نظر گرفته شده، اعتبارات تبصره ۱۸ به اشتغال زایی ما اضافه شد و این اعتبار در اختیار مددجویان قرار گرفت.‌