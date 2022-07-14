جزییات برگزاری مراسم عید غدیر خم در ورامین تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام برگزاری مراسم ویژه غدیر در خیابان مسجد جامع شهرستان ورامین بیان کرد: به لطف الهی و به همت مردم ولایتمدار و حمایت مسئولان امسال در دهه ولایت و امامت اتفاقات مبارکی رقم خورده و خواهد خورد.

رئیس ستاد دهه ولایت و امامت شهرستان ورامین افزود: نماز عید قربان و دعای عرفه با شکوه خاصی در سطح منطقه برگزار شد و بحمدالله قربانی فراوانی به مناسبت عید قربان صورت گرفت.

محمودی افزود: در طول این دهه جشن‌ها در محلات مختلف خصوصاً مناطق حاشیه‌ای، توسط سازمان فرهنگی، هنری شهرداری ورامین در حال اجرا می‌باشد.

امام جمعه موقت ورامین یادآور شد: برگزاری مراسم در محلات، مساجد و هیئات مذهبی در حال انجام است که نقطه اوج آن را در شب و روز غدیر شاهد خواهیم بود؛ خیابان مسجد جامع ورامین شاهد اتفاق جدیدی به مناسبت عید غدیر خواهد بود.

رئیس ستاد دهه ولایت و امامت شهرستان ورامین خاطر نشان کرد: روز یکشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۸ الی ۲۱ برپایی غرفه‌های فرهنگی، هنری، صلواتی، اجرای سرود و برنامه‌های مختلف توسط تشکل‌ها، موکب ها و اصناف این خیابان صورت خواهد گرفت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ورامین انجام نورافشانی در شب عید، برگزاری یادواره شهدای سادات، تکریم سادات، دیدار با بزرگ‌ترها و هدیه و عیدی دادن به یکدیگر، توزیع نان صلواتی در مناطق حاشیه‌ای، طبخ و توزیع غذا، برگزاری جشن در مصلی از ساعت ۱۰ صبح، برگزاری جشن در شب غدیر در کلیه مساجد، برگزاری مسابقه خطبه غدیر، اعطای وام ویژه غدیر توسط صندوق‌های قرض‌الحسنه، تولید کلیپ ویژه غدیر و پخش آن از رسانه ملی، تولید محتواهای مناسب فضای مجازی، توجه ویژه به نیازمندان، کمک جهت آزادی زندانیان غیرعمد و تأمین جهیزیه را از جمله اقدامات مردمی در این ایام ذکر کرد.

محمودی از همه شهروندان عزیز خواست با احساس تکلیف دینی و انقلابی به صورت خودجوش برای غدیر قدمی برداشته و در راه ترویج فرهنگ ولایت قدمی بردارند.

